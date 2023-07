La stagione estiva ci offre l’occasione perfetta per avventurarci e provare nuovi ed entusiasmanti mezzi di trasporto. Tra le varie opzioni di PEV (Personal Electric Vehicle) disponibili, i monopattini elettrici hanno guadagnato un’immensa popolarità.

Oggi vi presentiamo lo scooter elettrico Acer ES Series 5, un dispositivo interessante dal famoso marchio tecnologico che in Italia molti conosceranno principalmente per i suoi PC.

Piccoli accorgimenti che migliorano la vita

L’Acer ES Series 5 vanta un design elegante e moderno. Sebbene la struttura complessiva sia quella di un monopattino standard, non è che si possa cambiare molto in un monopattino con manubrio a “T” e 2 ruote, Acer ha aggiunto alcuni accorgimenti. L’estetica del monopattino, per esempio, è elegantemente arricchita da strisce verdi e bianche, che gli conferiscono un aspetto ispirato alle auto da corsa.

In termini di dimensioni, lo scooter elettrico Acer ES Series 5 misura 118cm di lunghezza e 49cm di larghezza. In particolare, può variare in altezza, raggiungendo i 120cm in posizione standard o i 55cm quando è ripiegato. Con un peso di 18,5kg, è abbastanza pratico da poter essere trasportato con facilità, anche se esistono soluzioni meno pesanti.

La base è dotata di un rivestimento in gomma morbida con cerchi concentrici, la quale garantisce un appoggio comodo e anti-scivolo. Anche il manubrio è dotato di maniglie rivestite in gomma con la parte terminale più larga e appiattita per offrire una posizione rilassante per le mani durante le corse più lunghe.

Le ruote da 10″ non hanno camera d’aria e quindi, per quanto forse un po’ meno confortevoli sui tragitti più “dissestati” sono immuni alle forature.

Inoltre, il monopattino è dotato di un cavalletto alto e robusto, di due elementi arancioni catarifrangenti laterali, un catarifrangente bianco frontale e di un gancio centrale. Il gancio ha una duplice funzione: fissa il monopattino in posizione ripiegata e può essere utilizzato per appendere piccole borse leggere o un ombrello.

Il manubrio è dotato di una pratica luce bianca che aiuta più ad identificare lo scooter al buio piuttosto che fungere da fonte primaria di illuminazione, in quanto un po’ troppo debole. Sopra ai due catarifrangenti posti ai lati della ruota posteriore sono montati gli indicatori di direzione, facilmente controllabili da un comodo interruttore sul manubrio. Sono rivolti verso l’alto e, per quanto visibili, sarebbero forse stati più utili se orientati verso il retro.

Il manubrio è impreziosito da un campanello e dalla maniglia per il freno a disco posteriore e il para ruota posteriore non ha uno spazio dedicato alla targa, sempre che mai diventi obbligatorio montarne una.

Inoltre, l’Acer ES Series 5 è dotato di una sospensione posteriore che consente di percorrere i tratti più lunghi in modo più confortevole. Non vi farà dimenticare delle buche e dovrete comunque fare attenzione agli ostacoli, tuttavia rende la guida più comoda.

Tanta autonomia ma manca un po’ di spunto

Il monopattino elettrico Acer ES Series 5 vanta specifiche interessanti. Con una potenza di picco del motore elettrico di 350W e una velocità massima di 20km/h, offre una guida fluida e tranquilla. Ho notato un po’ di difficoltà a mantenere la velocità massima in salita, soprattutto uscendo da un sottopasso ciclabile che permette di attraversare i binari presso la stazione dei treni in cui arrivo ogni mattina per andare a lavoro. Ci sarebbe piaciuta quindi un po’ di potenza in più, anche se in tutte le altre occasioni il motore si è rivelato più che sufficiente.

Ciò sembra però giovare all’autonomia: la batteria da 36V ha una capacità di 15Ah, con Acer che dichiara un’autonomia massima di 60km.

Avviare il monopattino è un gioco da ragazzi: basta tenere premuto il pulsante sul pannello di controllo situato al centro del manubrio. Per accelerare, il monopattino richiede una velocità minima di 3-5 km/h, garantendo un avvio sicuro. Il monopattino offre tre modalità di guida, ognuna con diversi limiti di velocità e livelli di accelerazione, per soddisfare le preferenze degli utenti (massimo 6km/h, 10km/h e 20km/h rispettivamente).

L’app Acer Electric Scooter 5 è semplice da connettere via Bluetooth, consente di controllare lo stato della batteria e la velocità in tempo reale. L’app consente anche di bloccare e sbloccare l’Acer ES Series 5 con un semplice tocco oppure impostare il Cruise Control, molto comodo per i viaggi più lunghi.

Conclusioni

In sintesi, lo scooter elettrico Acer ES Series 5 è una scelta eccellente per chi cerca un mezzo di trasporto ecologico. Grazie al suo design classico ma pratico, alla facilità d’uso e all’impressionante durata della batteria, garantisce una guida piacevole sia per i principianti che per i più esperti.

Tenete presente che il chilometraggio effettivo può variare a seconda di fattori quali il peso del pilota, il terreno e lo stile di guida. Ciononostante, l’Acer ES Series 5 rimane uno scooter elettrico di qualità che fa esattamente ciò che promette: percorrere con facilità e comodità le strade cittadine.

Al prezzo di 538,99 euro la concorrenza è tanta e forte, ma Acer ha comunque messo a listino un prodotto valido e che vale la pena considerare.