Se desiderate liberarvi del vostro monopattino o bicicletta elettrica e passare a un modello più avanzato, dotato di maggiore autonomia e funzionalità extra, Mediaworld offre un modo semplice e conveniente per farlo. Bastano solo quattro semplici passaggi per ottenere una valutazione fino a 250 euro per il vostro veicolo ecologico usato, permettendovi anche di risparmiare quando acquisterete un nuovo modello.

L’iniziativa, valida fino al 30 giugno, è indirizzata principalmente a coloro che desiderano spostarsi in modo ecologico e con un mezzo all’avanguardia durante la stagione estiva. Al fine di garantire una procedura senza intoppi, è necessario soddisfare alcuni requisiti. Innanzitutto, il vostro monopattino o bicicletta elettrica deve essere conforme alle normative italiane, deve avere il firmware originale e deve essere integro, senza evidenti ammaccature.

Il valore del vostro veicolo usato dipenderà dalla spesa che effettuerete per l’acquisto del nuovo modello e verrà suddiviso in tre categorie: se il nuovo modello ha un prezzo compreso tra 249,00€ e 748,99€, riceverete una valutazione di 100 euro; se il prezzo del nuovo modello è compreso tra 750,00€ e 999,99€, riceverete una valutazione di 200 euro; se il prezzo supera i 1.000 euro, riceverete una valutazione di 250 euro.

Come anticipato, i passaggi da effettuare saranno soltanto 4 e richiederanno poco tempo. Il primo consiste nell’acquistare un monopattino o una bicicletta elettrica nuova, scegliendo tra i tanti modelli disponibili su Mediaworld, molti dei quali proposti attualmente a prezzo scontato. Il secondo passaggio consiste nel registrare l’acquisto sul sito Change4new entro 15 giorni, dopodiché attendere la conferma e procedere con la prenotazione del ritiro del vostro mezzo usato. Successivamente riceverete il bonifico del valore corrispondente da OPIA, che si occuperà di gestire questa iniziativa.

Detto ciò, perché non approfittarne per acquistare la i-Bike Orso ITA99, ora che la si può portare a casa a soli 799,99€ invece di 1.299,99€? Le ruote di questa bicicletta elettrica portano l’esperienza delle mountain bike a un livello superiore. Con pneumatici dal profilo ampio, questo modello vi permette di affrontare terreni difficili come neve, fango o sabbia con una sorprendente aderenza e stabilità. La forcella ammortizzata vi assicura una guida confortevole anche sui terreni più accidentati, mentre il cambio a 6 velocità vi offre la flessibilità di adattare la marcia alle vostre esigenze.

I freni a disco garantiscono una risposta decisa nella frenata, indipendentemente dalle condizioni climatiche. Con un design compatto e un sistema di ripiegamento rapido, potrete trasportare comodamente questa bicicletta ovunque desideriate, rendendola perfetta per le avventure urbane o le gite in campagna. Insomma, tanta roba ma, come detto, avrete modo di acquistare il mezzo che più soddisfa le vostre esigenze.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Mediaworld dedicata a questa iniziativa, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questa occasione.

