HVV, azienda di trasporto pubblico locale della città di Amburgo, ha inaugurato 120 posti auto riservati alle vetture a zero emissioni in car sharing. Parliamo inevitabilmente di un grande risultato per Amburgo che può adesso vantare del più grande hub di ricarica per veicoli elettrici in sharing.

Come riporta Electrive.com, con HVV Switch, la città mira ad espandere il trasporto pubblico con “servizi intelligenti”, come la condivisione e le offerte on-demand. È chiaro che per contribuire alla diffusione di nuovi veicoli elettrici è fondamentare dare il via ad iniziative mirate, che includono anche i servizi di car sharing e di noleggio. Al tempo stesso, è necessario investire e realizzare infrastrutture di ricarica adeguato al numero di veicoli che nei prossimi anni affolleranno le strade delle città, installandole in zone come stazioni, centri commerciali e aeroporti.

Ad affiancare i 120 posti per auto elettriche non mancano infatti gli “Switch Points”, appositi stalli in cui gli utenti possono lasciare la propria auto elettrica in carica collegandole a colonnine AC fino a 22 kW o in DC fino a 75 kW. Secondo quanto diffuso, il parcheggio è riservato alle auto dei servizi Sixt Share, Miles e Share Now, ma non si esclude che HVV possa aprire anche ad altri operatori aumentando, conseguentemente, il numero degli stalli.

Non a caso, HVV conta un totale di 200 punti di ricarica in ben 16 luoghi della città ma il suo obiettivo è quello di ottimizzare i servizi ampliandoli in altre zone della città entro il 2023. Se grandi città come Amburgo continuano a lavorare in modo decisivo per decarbonizzare i trasporti, la situazione sembra essere piuttosto differente nel nostro Paese. L’hub di Linate consente di ricaricare solo fino a 10 veicoli contemporaneamente mentre a Roma e Malpensa ci sono rispettivamente 3 e 7 punti di ricarica.