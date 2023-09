Seat (Sociedad Española de Automóviles de Turismo – Società Spagnola di Automobili da Turismo) che è presente sul mercato con diversi modelli potrebbe uscire dall’equazione automobilistica nei prossimi anni. In risposta a una domanda diretta sul futuro di Seat, Schäfer, il numero uno di Volkswagen, ha dichiarato che “il futuro di Seat è rappresentato da Cupra“. Il dirigente ha enfatizzato che il Gruppo investirà pesantemente in Cupra e ha sposato questa scelta strategica, sottolineando che i clienti sono fortemente affezionati al marchio Cupra, il quale gode del più alto tasso di crescita nel mercato europeo.

Cosa farà Seat all’interno del marchio? Il futuro più papabile è che il brand diventi specializzato nei servizi di mobilità, simile a quanto fa Mobilize per Renault. Una scelta che non sorprende più di tanto, vista la presenza del marchio su strada con ottime soluzioni di successo tra cui MO 125.

Nel frattempo, i modelli Seat attuali come Arona, Ibiza, Leon, Ateca, e altri, continueranno ad essere prodotti per alcuni anni; sempre secondo Autocar, a questo proposito, la prossima generazione di Leon potrebbe uscire nel 2024 esclusivamente con il marchio Cupra. In ogni caso, precisiamo che chiunque acquisterà una Seat avrà a diposizione, sempre, la rete di assistenza e il supporto necessario; come previsto in genere da qualsiasi marchio.

È interessante notare che Seat ha iniziato a produrre automobili esattamente 70 anni fa, quando è stata lanciata la Seat 1400 e solo nel 1986, il governo spagnolo ha ceduto il marchio al Gruppo Volkswagen. E Cupra? Il marchio sportivo è al lavoro per rinnovare i propri modelli e, in tempi brevi, assisteremo anche al debutto della Terramar (un SUV compatto simile ad Audi Q3).