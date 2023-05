Introdotto nel 2011 come un’addizionale erariale sulla tassa automobilistica, il superbollo è riservato tendenzialmente alle auto più potenti e pertanto sportive. Previsto inizialmente in una misura di 10 euro per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a 225 kW e successivamente rimodulato a 185 kW per 20 euro, il superbollo è sovrattassa che da anni tartassa le tasche degli appassionati di auto.

Una misura che, nel corso degli anni, ha comportato una fortissima contrazione delle vendite di alcune categorie di auto, sportive e di lusso, finendo per danneggiare anziché sostenere le casse erariali. Secondo alcune precedenti indagini di mercato svolte dal Governo dell’epoca, il superbollo avrebbe dovuto portare più di 150 milioni di euro, tuttavia il crollo delle immatricolazioni ha determinato una perdita complessiva di circa 140 milioni di euro. Ad accentuare il danno, ci hanno pensato le numerose società di noleggio leasing (le famose supercar guidate da italiani ma con targa estera in Italia) e la mossa di alcuni costruttori che hanno pensato di introdurre vetture sportive con il massimo numero di cavalli possibili per non entrare nel territorio del superbollo.

Con numerosi emendamenti, più gruppi politici hanno provato nel corso degli anni ad abolirlo senza però ricevere la totalità dei consensi. Ora, con il Governo Meloni, sembra che ci sia l’intenzione di rimuoverlo insieme ad una serie di micro-tasse appartenenti ai settori più disparati. Al momento è ancora tutto in divenire, ma forse questa potrebbe essere la volta buona e non ci rimane che attendere. Se da un lato potrebbe dare una boccata d’aria fresca ai proprietari di auto sportive e al mercato dell’usato, dall’altra potrebbe essere una manovra arrivata ormai troppo in ritardo considerata la strategia di quasi tutti i costruttori di abbracciare l’elettrico e le forme di ibridazione.