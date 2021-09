ADO A26, la mountain bike elettrica per lunghe passeggiate in campagna

ADO A26 è una mountain bike elettrica, con motore da 500 Watt e velocità massima di 35 km/h, dotato di un cambio Shimano da 7 rapporti. Il motore da 500 watt non la rende idonea alla circolazione regolamentare sulle strade italiane (la potenza massima consentita del motore è di 250 watt), oltre alla presenza di un acceleratore posto direttamente affianco alla manopola destra. La natura stessa di questa e-bike, che la porta facilmente a percorrere percorsi lontani dalle strade cittadine, non rendono queste caratteristiche un limite all’acquisto, anche se ovviamente dipende molto dall’esigenza del singolo utente.

Vediamo alcune caratteristiche. Le ruote da 26”, classiche da mountain bike, offrono una buon comfort su strade dissestate e il motore da 500 watt è in grado di dare una spinta decisa, soprattutto in modalità “full electric”, per risalire velocemente dei pendii. Il telaio in alluminio non la rende particolarmente pesante (21 kg), anche se non è un mostro di leggerezza. Il doppio freno a disco, anteriore e posteriore, assicura una frenata pressoché istantanea e l’ammortizzatore anteriore assorbe bene le asperità del fondo stradale. La sella, invece, è un po’ troppo dura e il posizionamento della batteria non permette di montare un porta borraccia nella classica posizione. Il cambio Shimano non è entusiasmante, considerando la tipologia a 7 rapporti con singola corona e una velocità d’innesto delle marce abbastanza lento. Il cavalletto, montato sulla forcella posteriore, sporge molto, e suggeriamo di piegare leggermente il supporto per avvicinarlo alla ruota.

L’assemblaggio è solo discreto, e necessita la registrazione dei freni e una sistemazione al cambio prima di essere usata, almeno questo è quanto è accaduto nella nostra esperienza; arriva a casa praticamente tutta montata (sellino a parte), e in base a come verrà trattata dai corrieri potreste essere più o meno fortunati di noi.

La batteria, rimovibile, è da 36V e 12,5 Ah, e offre un’autonomia di circa 35/40 km in modalità totalmente elettrica (alla massima potenza), mentre in modalità assistita arriva anche a un centinaio di chilometri. L’esperienza di guida in modalità assistita è molto piacevole fintanto che si rimane su un percorso pianeggiante, mentre non è particolarmente appagante con tanti dislivelli. Il motivo è che il motore non “spinge” abbastanza in prossimità di salite, e vi ritroverete spesso a usare l’acceleratore per affrontare i dislivelli.

Di base questa e-bike è dotata di quattro modalità d’uso, una classica senza alcuna assistenza, una a pedalata assistita (che arriva a 20 km/h) e due modalità full-electric, che incrementano la velocità massima fino a 35 km/h. Il computer di bordo è però altamente personalizzabile, e tra le varie funzioni permette di sbloccare la velocità massima (oltre i 35 km/h, arriverà a circa 40/45 km/h in base alla vostra stazza), aumentare fino a nove le modalità / livelli di guida (tre assistiti e sei full-electric), selezionare unicamente la modalità assistita o elettrica, disabilitare la modalità classica (senza intervento del motore), e una serie di altri parametri tecnici.

Tra gli accessori non manca un segnalatore acustico e una luce anteriore con quattro LED ad alta luminosità.

Verdetto

La prova di questa e-bike ci ha lasciato con un’opinione mista, più che altro perché ha caratteristiche un po’ contrastanti, di conseguenza è necessario inquadrarla per un uso molto specifico. Prima di tutto non è idonea per percorsi con troppi dislivelli, sia per il motore che non spinge prontamente sulle salite, sia per il cambio a sette rapporti con singola corona, non particolarmente veloce, che non permette un cambio repentino di marcia. Piuttosto è idonea per percorsi su strade bianche, in cui poter mantenere facilmente una velocità di crociera attorno ai 20 km/h con pedalata assistita, percorrendo decine di chilometri. Consigliamo tuttavia il cambio della sella per un modello più comodo.

Se siete interessati, vi segnaliamo che inserendo il coupon ADOA2620 otterrete un piccolo sconto.