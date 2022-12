In una recente dichiarazione pubblica l’azienda Airbus ha annunciato di essere al lavoro su un powertrain elettrico per i suoi aerei, da alimentare a idrogeno liquido: i primi test in volo sono attesi nel 2026, mentre per il primo aereo dedicato al trasporto passeggeri alimentato a idrogeno potrebbe entrare in servizio nel 2035.

L’idea di Airbus è quella di creare dei grossi serbatoi da fissare sotto alle ali, dove oggi normalmente si vedono i motori a reazione, per trasportare l’idrogeno liquido necessario al viaggio: questi serbatoi sono particolarmente complicati da progettare poiché l’idrogeno deve essere mantenuto in forte pressione e al di sotto della temperatura di -253°C per mantenerlo allo stato liquido. Questo liquido viene poi convertito in corrente elettrica che andrà ad alimentare il motore elettrico vero e proprio, che potrebbe essere di tipo jet o anche ad elica, a seconda delle applicazioni.

Airbus punta a ottimizzare ulteriormente lo spazio interno alla cabina dell’aereo grazie a questa soluzione, potendo quindi offrire più spazio a bordo sia per i passeggeri, sia per la stiva.

Al momento la compagnia sta lavorando a un prototipo più semplice rispetto a quella che dovrebbe essere la versione finale: a bordo di un A380, Airbus ha installato un serbatoio dedicato all’idrogeno liquido, ma almeno per il momento la compagnia si accontenterà di tenerlo a bordo, senza necessità di tenerlo in pressione per questioni di spazio. Esternamente, l’A380 in forma prototipale sarà comunque dotato dei classici motori jet ma avrà a disposizione, nella parte posteriore, un’elica alimentata dal serbatoio di idrogeno installato a bordo.

Ci vorrà un bel po’ di tempo prima che questa tecnologia possa essere applicata ai voli passeggeri, almeno 10 anni: in fin dei conti si tratta di tecnologie derivate dai programmi spaziali e ci sarà bisogno di migliaia di ore di test per assicurarsi che tutto sia sufficientemente sicuro per il mercato.

Airbus è molto convinta del successo di questo progetto, tanto da aver stretto una partnership con ArianeGroup, che si occuperà di progettare e costruire il primo impianto di rifornimento di idrogeno liquido per aerei a zero emissioni presso Blagnac, l’aeroporto di Tolosa, entro il 2025.