Mancano letteralmente solo poche ore all’apertura dell’edizione 2022 di EICMA, durante la quale avremo occasione di ammirare dal vivo anche il primo prototipo al mondo di casco dotato di airbag integrato. Il progetto è stato realizzato da AIROH, azienda leader nel mondo dei caschi da moto, e Autoliv, specializzata invece in sistemi di sicurezza in campo automobilistico.

Negli ultimi anni abbiamo cominciato a vedere sempre più spesso la parola ‘airbag’ abbinata a vestiti da moto, ma per la prima volta siamo di fronte a un casco dotato di questo sistema: ci sono voluti almeno 2 anni per riuscire a integrare l’airbag nel casco in modo da non impattare più di tanto il peso o il design dell’oggetto, e in questo la collaborazione con Autoliv è stata fondamentale.

Il tutto è nato dall’ingegner Roberta Descrovi, la cui idea di integrare airbag nei caschi da moto è nata durante gli studi alla Sheffield Hallam University, e la partnership con AIROH è arrivata quasi naturalmente, vista proprio l’annosa voglia dell’azienda di creare un prodotto di questo tipo.

«Sin dalla nascita della nostra azienda venticinque anni fa, abbiamo sempre avuto al centro della nostra attenzione la sicurezza di chi indossa i nostri caschi, questo “pensiero fisso” si è riproposto anche nello sviluppo di un casco dotato di airbag – racconta Antonio Locatelli, CEO e fondatore di AIROH – gli studi e le ricerche di Roberta sono assolutamente innovativi e il successivo incontro con Autoliv, ci ha convinti della fattibilità di un concept ambizioso ma capace di rivoluzionare la sicurezza in moto di milioni di persone». «Le nostre conoscenze approfondite su crash-data, biomeccanica e strumenti per la valutazione delle lesioni, in combinazione con l’esperienza di AIROH è un’eccellente opportunità per migliorare la protezione della testa per i piloti e salvare più vite». ha detto invece Mikael Bratt, presidente e CEO di Autoliv.

Entrambe le aziende saranno presenti a EICMA 2022 e nei rispettivi stand sarà possibile vedere in anteprima il funzionamento del sistema di airbag installato nel prototipo realizzato.