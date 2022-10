È iniziata la prevendita della Smart #1. Dal sito ufficiale del marchio, è possibile seguire una procedura on line per il pre-ordine della propria vettura, per essere così tra i primi a poterla acquistare nel 2023. Ricordiamo che la #1 è un B-suv, lunga 4,27m con un passo di 2,75 metri, realizzata in collaborazione tra Mercedes e Geely ed è totalmente elettrica.

Effettuando il pre-ordine, si acquista un voucher del valore di €500 totalmente rimborsabile; un po’ come prendere il turno all’ufficio postale. Si potrà scegliere l’auto desiderata in una fase successiva, con tutta calma. Il voucher inoltre, non costituisce un impegnativa di acquisto, e nel caso si dovesse cambiare idea, basta comunicarlo per ricevere il rimborso. Se si procederà nell’acquisto, il valore del voucher sarà detratto dal prezzo totale dell’auto; inoltre non è trasferibile.

Riassumendo, già da adesso è possibile acquistare un voucher di pre-ordine (non impegnativo) che darà la priorità all’acquisto nella primavera 2023, in quel momento si dovrà scegliere la versione e le specifiche desiderate. Quando l’auto sarà disponibile per la consegna, si riceverà una notifica.

Già in fase di pre-ordine si può esprimere la propria preferenza per una delle tre versioni disponibili, a cui si aggiunge la Brabus.

Si può scegliere tra:

Pro +: disponibile in 8 varianti di colore, con motore da 272 CV e batteria da 66 Kwh, a partire da €40.650

disponibile in 8 varianti di colore, con motore da 272 CV e batteria da 66 Kwh, a partire da €40.650 Premium: disponibile in 10 varianti di colore e maggiormente equipaggiata, ma sempre con motore da 272 CV e batteria da 66 Kwh , al prezzo di partenza di €44.150.

disponibile in 10 varianti di colore e maggiormente equipaggiata, ma sempre con motore da 272 CV e batteria da 66 Kwh , al prezzo di partenza di €44.150. Launch Edition: (di cui verranno prodotti solo 1000 esemplari), nell’esclusiva combinazione bicolore digital white metallic; con motore da 272 CV. Il prezzo di questa versione è €45.450

(di cui verranno prodotti solo 1000 esemplari), nell’esclusiva combinazione bicolore digital white metallic; con motore da 272 CV. Il prezzo di questa versione è €45.450 Brabus: disponibile in 8 colorazioni differenti e distinguibile grazie ad uno specifico pacchetto estetico, equipaggiata con motore da 428 CV al prezzo di €48.150

Tutte le versioni sono alimentate da una batteria da 66Khw; per le prime tre versioni viene dichiarata un’autonomia omologata WLTP variabile tra 420 e 440 km, che scendono a 400 km per la versione Brabus.



Il sito informa che prossimamente su tutte le versioni sarà possibile scegliere l’opzione del noleggio a lungo termine.