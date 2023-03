Sul forum Porsche rennlist.com, un utente conosciuto con il nick di GTSpyder han rilevato diverse modifiche che sono attese per la futura gamma 718, quella che presumibilmente debutterà il prossimo anno. Tra le novità è prevista una progressiva dipartita dei modelli 718 T, 718 GT4 e 718 Spyder.

Una modifica alla gamma che non ci coglie di sorpresa, dal momento che Porsche ha in vendita la GT4 RS ormai da diverso tempo e che è previsto il debutto della RS Spyder nei prossimi mesi. L’assenza della GT4 e Spyder non dovrebbe quindi essere un problema, anche considerando le numerose declinazioni che colmano il vuoto tra la versione base e quella più prestazionale. E la variante T? La 718 T non è una vera e proprio macchina nuova, ma più semplicemente una declinazione base allesista al massimo delle sue potenzialità, una sorta di pacchetto estetico e funzionale.

La nuova gamma non offrirà più alcune colorazioni, come Carrara White Metallic, Python Green e Aventurine Green Metallic e alcuni allestimenti interni come quelli in pelle naturale in Espresso ed Espresso/Cognac. Porsche ha rivisto l’intera gamma 718 con piccoli cambiamenti, e si presume che questa mossa sia stata attuata per semplificare la gamma ed evitare che alcuni acquirenti vadano a scegliere proposte con reperibilità limitata.

Inoltre, non escludiamo che questa semplificazione della gamma sia un’azione propedeutica al debutto futuro delle varianti elettriche di Cayman e Boxter ispirate, come sappiamo, al concept Mission R. Il debutto di queste due soluzioni consentirà a Porsche di mantenere viva la sua 911, nell’attesa di una variante ibrida o perché no dell’adozione dei tanto discussi carburanti sintetici. Il lento processo di trasformazione e transizione non significa che non vedremo più edizioni limitate; il CEO dell’azienda Oliver Blume ha affermato che arriveranno nel corso del 2023 e forse anche su Boxter e Cayman.