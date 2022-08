Il futuro di Alfa Romeo sarà ricco di novità e già nel corso del 2023 è in arrivo una vera e propria sorpresa che certifica le buone intenzioni di Stellantis per il nuovo corso del marchio italiano. Come confermato dal CEO di Alfa Romeo, Jean Philippe Imparato, infatti, nel 2023 ci sarà il debutto di una nuova auto sportiva. Si tratta di un progetto inedito che potrebbe essere svelato in versione concept per poi arrivare sul mercato nel corso dei prossimi anni (tra il 2024 e il 2025).

Sul tavolo ci sono diverse ipotesi ma, al momento, le soluzioni su cui lavora Alfa Romeo sono due. La casa italiana dovrà decidere se proporre la sua vettura in versione elettrica al 100% oppure in una versione completamente priva di elettrificazione e, quindi, molto più in linea con la tradizione. In questo secondo scenario, la nuova sportiva di Alfa Romeo potrebbe essere l’ultima “Alfa” tradizionale, prima dell’inevitabile passaggio alle elettriche. Secondo le prime informazioni, il progetto potrebbe ricordare la T33 Stradale.

La gamma Alfa Romeo prevede diverse novità per i prossimi anni. Nel 2024, ricordiamo, debutterà il nuovo Alfa Romeo B-SUV, futuro entry level del marchio che arriverà sul mercato con un nome diverso da “Brennero” come emerso invece nei mesi scorsi. Successivamente, sono in programma le nuove Giulia e Stelvio e poi, nel 2027, ci sarà il debutto del nuovo modello di segmento E che andrà a completare la gamma diventando il modello di riferimento per il mercato nordamericano.