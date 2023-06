Il marchio del Biscione si prepara a svelare il suo nuovo B-SUV completamente elettrico, più piccolo di Tonale, dedicato alle famiglie e al genere femminile come parte della nuova strategia commerciale che non inquadra più Alfa Romeo come un brand esclusivamente sportivo.

Il nuovo modello, che inizialmente avrebbe dovuto chiamarsi Brennero, sarà una delle vetture più compatte di sempre di Alfa, battuta solamente da MiTo. Il marchio Alfa Romeo, a questo proposito, coinvolge direttamente i suoi appassionati chiedendo loro quale sarà il nome del prossimo Sport Urban Vehicle. L’iniziativa è partita nelle scorse ore direttamente sulla pagina di Instagram del marchio e lascia intendere, come previsto, che il nuovo modello sarà il più piccolo della gamma. Ma cosa sappiamo fino ad ora? Sarà sicuramente realizzato in condivisione con Jeep Avenger e Fiat 600, pertanto possiamo attendere motorizzazioni del tutto analoghe con tecnologia simile.

Design e interni

Questi due aspetti sono sicuramente i più oscuri al momento, anche se alcuni render e foto spia suggeriscono che potrebbe trattarsi, a tutti gli effetti, di una Tonale “rimpicciolita”. In una precedente dichiarazione, però, il CEO Jean-Philippe Imparato ha suggerito che potrebbe ispirarsi alla Giulia originale e riprendere pertanto le linee della famosa berlina nata come erede della Giulietta.

Attese, pertanto, linee muscolose abbinate ad elementi più puliti e semplici. Gli interni saranno spaziosi, con un’elevata abitabilità nonostante le dimensioni; sempre analogamente ad Avenger, è prevedibile che il nuovo SUV Alfa Romeo possa offrire una capacità di carico discreta compresa tra 350 e 380 litri, rispettivamente dei modelli benzina ed elettrico.

La tecnologia sarà un elemento cardine anche su questo nuovo B-SUV pensato per la città; Stellantis a questo proposito è sempre molto attenta nel fornire soluzioni all’avanguardia e sicure. Non escludiamo quindi ADAS di livello 2, ovvero Adaptive Cruise Control, Lane Centering, Traffic Jam Assist, Traffic Sign Recognition, Automatic Emergency Braking con funzione di riconoscimento di pedoni e ciclisti, Drowsy Driver Alert, Blind Spot Monitoring, Lane Keeping Assist e vari sensori di parcheggio, oltre a diverse telecamere, per semplificare le manovre nello stretto. A differenza della cugina di casa Jeep, non crediamo invece che saranno presenti funzioni dedicate all’off-road, quanto meno nelle declinazioni più basilari.

Dimensioni e peso

Se il precedente paragrafo era basato per lo più su supposizioni, la condivisione della piattaforma STLA Small concede qualche dato in più su quella che sarà la futura vettura. Anche se è difficile indovinare al millimetro le dimensioni del nuovo SUV, è facile prevedere che sarà lunga poco più di 4 metri, larga 1,7 metri con un passo di 2,5. Il peso sarà l’aspetto più importante di questo piccolo SUV: nonostante le dimensioni, infatti, complice la motorizzazione elettrica, si prevede un peso intorno ai 1.500 kg. Valore che potrebbe ridursi a 1.200 kg qualora Alfa Romeo decidesse di sviluppare anche la declinazione a benzina, di cui ad oggi non si sa nulla. In ogni caso la piattaforma prevede anche questa tipologia di alimentazione. Di seguito le dimensioni dell’attuale Avenger in commercio.

Dimensioni Elettrica Benzina Lunghezza 4.084 mm 4.084 mm Larghezza 1.716 mm 1.716 mm Altezza 1.528 mm 1.534 mm Passo 2.562 mm 2.557 mm

Motorizzazioni

Jeep Avenger è proposta sul mercato italiano in due versioni, elettrica e a benzina: quest’ultima rappresenta la versione di ingresso ed è spinta da un motore turbo benzina da 1200cc denominato T3 Gse in grado di produrre 100 cavalli e 205 Nm di coppia, affiancato a un cambio manuale a 6 rapporti con trazione anteriore. Questo sistema propulsivo permette ad Avenger di raggiungere i 100 km/h nella partenza da fermo in 10.6 secondi e una velocità massima di 184 km/h.

La versione 100% elettrica di Jeep Avenger compensa il peso in ordine di marcia superiore con una potenza maggiore: il motore elettrico installato sulla piattaforma eroga 156 cavalli e 260 Nm di coppia, e permette un’autonomia di circa 400 km (54 kWh) nel ciclo WLTP.

Come sarà la nuova Alfa Romeo? Non si prevedono grandi differenze in merito anche se Autocar, a questo proposito, ipotizza che potrebbe beneficiare di qualche cavallo in più solo per posizionarla in un segmento leggermente superiore. Inoltre, sempre secondo voci di corridoio, Alfa Romeo potrebbe decidere di non offrire l’auto nella mera declinazione a benzina, bensì nella motorizzazione mild-hybrid da 136 cavalli presente anche su Peugeot 3008 e 5008.

Motore Specifiche Implementazione Benzina, 1200 cc T3 Gse 100 cavalli, 205 Nm Jeep Avenger, Fiat 600 2023 Elettrico, 54 kWh 156 cavalli, 260 Nm Jeep Avenger, Fiat 600 2023 Mild-Hybrid benzina, 1.200 cc PureTech 136 cavalli, 250 Nm Peugeot 3008, Peugeot 5008

Il motivo della scelta è semplice: Il Biscione ha in programma di diventare un marchio completamente elettrico a partire dal 2027 e la presenza di una soluzione 100% endotermica potrebbe apparire come una scelta quasi in controtendenza.

Prezzo e disponibilità

Atteso per la prima metà del 2024, il nuovo B-SUV di Alfa Romeo sarà il primo modello a zero emissioni. Difficile ipotizzare un prezzo al momento anche se il mercato attuale offre qualche spunto di riflessione; Jeep Avenger EV è offerta a 34.600 euro mentre Alfa Romeo Tonale parte da 36.000 euro. La forbice di prezzo è molto ridotta, ma come ipotizzato da Autocar è possibile che “Brennero” si posizioni nella medesima fascia di prezzo della cugina Jeep. Discorso differente per la versione a benzina che parte, a listino Jeep, da 23.900 euro.