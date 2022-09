Alfa Romeo celebrerà i 100 anni del Circuito di Monza con un raduno internazionale che vedrà protagonisti tutti appassionati del marchio. Non a caso, il centenario è un evento importantissimo dato che nel lontano 1950 il marchio del Biscione ha conquistato il suo primo titolo di Formula 1 all’Autodromo di Monza.

Il marchio italiano ha deciso di organizzare il grande raduno, denominato Tribe Days, coinvolgendo gli appassionati provenienti da tutta Europa. Il raduno si svolgerà sul tracciato di Monza e, in particolare, in due luoghi icona di Alfa Romeo: il Museo di Arese e il Proving Ground di Balocco. Secondo quanto diffuso dalla stessa casa automobilistica, al grande raduno parteciperanno 112 collezionisti appartenenti a Club ufficiali del Marchio, con iconiche vetture che racconteranno la storia del brand italiano. In occasione del centenario del circuito di Monza saranno 100 anche le Giulia GTA protagoniste dell’evento.

Giulia GTA rappresenta la massima espressione del marchio in termini di sportività, e porta il nome di uno tra i modelli più vincenti della storia del marchio. Molti dei suoi successi sportivi furono celebrati proprio a Monza: dopo la presentazione al Salone di Amsterdam, il debutto in gara è proprio alla 1.000 Km di Monza del 1965 con due vetture iscritte nella categoria prototipi, in attesa dell’omologazione nella classe turismo. Se questa prima esperienza poteva considerarsi un collaudo, il vero esordio fu alla 4 Ore di Monza, con la Giulia Sprint GTA di De Adamich-Zeccoli che dominarono la gara, seguiti da altre sei Giulia GTA gemelle, si legge nella nota ufficiale rilasciata da Alfa Romeo.

Da sabato 10 a domenica 11 settembre il Museo di Arese e il Proving Ground di Balocco ospiteranno diversi eventi che prenderanno parte alle attività di test drive, parate, ed esercizi in pista organizzate per esaltare le doti dinamiche delle Alfa Romeo. Sabato e domenica il Museo di Arese ospiterà sfilate sulla pista interna che gli appassionati del marchio potranno ammirare.