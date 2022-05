La condivisione di intere vetture con l’applicazione di badge differenti, a seconda del mercato di appartenenza, è una tradizione che è presente da anni ma richiede una grande cura e un equilibrio non indifferente per evitare l’ira dei consumatori. A questo proposito ci chiediamo se la nuova Alfa Romeo Tonale, indirizzata per lo più ad una fascia semi-premium, verrà commercializzata anche negli Stati Uniti in maniera analoga o se, l’appartenenza al marchio Dodge, la renderà più adatta alle masse.

Le case automobilistiche hanno provato ad installare due badge diversi sulle stesse macchine per anni, e a volte è un’operazione che funziona bene. Se i badge hanno un valore più o meno equivalente (diciamo, una VW e una Skoda) o una casa automobilistica può davvero offrire più lusso (come nel caso della Chevrolet Suburban e della Cadillac Escalade), tendono a non esserci problemi. Le possibilità di sbagliare approccio, in ogni caso, sono presenti; un esempio è dato dal lungo declino di Lincoln e Ford.

Alfa Romeo e Dodge stanno attualmente lavorando sui propri prodotti e il Biscione ha chiarito in più occasione che Tonale sarà una soluzione importante per il futuro del marchio. Se Dodge, come sembra, svelerà una Hornet praticamente identica con solo qualche modifica a livello di plastiche e dettagli, è possibile che qualche consumatore possa essere poco contento. Lo scenario che si delinea è che possa arrivare sul mercato un’auto economica che strizza l’occhio ad una più costosa, pensata e posizionata in una fascia di mercato differente. Senza una reale distinzione tra i due modelli, il danno di immagine è quasi dietro l’angolo.

Alfa Romeo, su Tonale, prevede una serie di accessori e allestimenti di un certo livello; come ad esempio un’impianto Harman/Kardon con 14 altoparlanti, interni in Alcantara con cuciture a contrasto, cerchi di grandi di dimensioni e molto altro. Come sarà la Hornet? Avrà differenze radicali? Al momento non lo sappiamo, ma considerata la quantità di avvistamenti in rete crediamo che sia solo questione di tempo prima che il modello venga ufficialmente svelato.