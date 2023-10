Alfa Romeo farà un SUV elettrico per battere BMW e Porsche

Nel 2027, Alfa Romeo introdurrà un nuovo veicolo a ruote alte che si affiancherà a Tonale e Stelvio, per sfidare apertamente BMW, Porsche e tutti i brand che hanno intenzione di commercializzare un SUV di alta gamma elettrico. Queste informazioni trapelano da Autocar, in seguito ad una intervista con Jean-Philippe Imparato, CEO di Alfa Romeo.

Questa soluzione, che sottolineamo sarà 100% elettrica e di segmento E, sarà ideata sulla stessa piattaforma STLA Large che verrà utilizzata per la futura Stelvio e per la nuova berlina. La piattaforma elettrica, da 800 V, consentirà una ricarica estremamente veloce, consentendo al nuovo SUV Alfa di recuperare una parte significativa della sua ampia autonomia (fino a 700 km) in meno di 30 minuti utilizzando le stazioni di ricarica pubbliche più potenti.

Inoltre, grazie all'uso della piattaforma STLA Large, Alfa Romeo avrà la possibilità di montare fino a tre motori sul suo nuovo SUV, un layout precedentemente associato a una versione elettrica della Giulia Quadrifoglio, con oltre 1.000 CV. Il SUV sarà dotato di livelli di funzionalità digitali paragonabili a quelli offerti da Tesla, grazie all'architettura elettronica STLA Brain di Stellantis. Questo consentirà opzioni come la guida autonoma e un infotainment più intuitivo rispetto ai modelli Alfa attuali.

Nonostante il passaggio alla trazione elettrica, Alfa Romeo intende mantenere viva la tradizione e realizzerà un veicolo altamente dinamico, ponendo l'accento su quello che i clienti e il mercato ricerca in una soluzione di questo tipo. Secondo quanto riportato, sarà venduto nel Vecchio Continente ma anche in America e in Cina, ampliando così quella che è l'offensiva del marchio.