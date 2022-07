Circa cinque mesi di distanza dalla prima apparizione dei teaser riguardanti Alfa Romeo Stelvio 2023, emergono online i primi dettagli di quella che sembra essere una Giulia rinnovata sotto al profilo della calandra e dei fari anteriori.

Queste immagini sono state recentemente condivise su Instagram dalla pagina Alfaromeo.it con le prime due che mostrano la berlina modificata per le Forze dell’Ordine. Sebbene l’auto appaia decisamente simile al modello attualmente in commercio, gli occhi più attenti avranno già notato la differenza nella zona superiore dello scudo Alfa Romeo e l’introduzione dei nuovi gruppi ottici quasi ereditati dal SUV Tonale.

Credits: Alfa Romeo Fanpage

È importante sottolineare come i fari raffigurati su questa Giulia sembrino in gran parte identici a quelli montati sullo Stelvio 2023, catturato sia nella fabbrica dell’Alfa Romeo che per strada lo scorso marzo. Presente, inoltre, una coppia di fendinebbia di nuova concezione inglobata nella sezione inferiore della calandra. Mentre i modelli entry-level in vendita in Europa sono già offerti con questi fendinebbia, sulle auto delle Forze dell’Ordine rappresenta una vera e propria novità.

Non sono noti ulteriori dettagli sull’Alfa Romeo Giulia rinnovata, la 2023, incluso quando potrebbe arrivare sul mercato, anche se potremmo vederla già quest’anno o all’inizio del 2023, come MY2023. È possibile che Alfa Romeo aggiorni anche la fascia posteriore servendosi dell’esperienza maturata proprio con Tonale. Alfa Romeo Giulia e Stelvio resteranno in vendita fino al 2027, data in cui il marchio diventerà completamente elettrico; pertanto i modelli aggiornati potrebbero restare disponibili per quattro o cinque anni e, in tal caso, beneficiare di alcuni aggiornamenti tecnologici anche all’interno dell’abitacolo o per i sistemi di sicurezza alla guida.