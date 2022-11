Nelle ultime settimane, le Alfa Romeo Giulia e Stelvio hanno ricevuto quello che dovrebbe essere l‘ultimo restyling della loro carriera. Dopo anni di attesa, però, non sono arrivate le motorizzazioni elettrificate che, come confermato di recente da Daniel Guzzafame, responsabile di prodotto di Alfa Romeo, a Car Expert, non faranno parte del futuro di Giulia e Stelvio.

Negli ultimi anni, si è parlato in molti casi di possibili varianti ibride delle Alfa Romeo Giulia e Stelvio (sia mild hybrid che plug-in hybrid). Il manager di Alfa Romeo ha chiarito, però, che all’azienda non conviene realizzare questi modelli considerando il punto in cui i due modelli si trovano nella loro carriera.

Varianti plug-in hybrid sono da escludere per via degli elevati costi legati alla riprogettazione della piattaforma Giorgio. Anche il Maserati Grecale, realizzato sulla stessa base di Giulia e Stelvio, non riceverà una versione di questo tipo. Varianti mild hybrid, presenti sul Grecale, non saranno realizzate per via dei limitati vantaggi che darebbero ai due modelli Alfa Romeo, in rapporto ai costi dell’investimento.

Anche senza elettrificazione, Giulia e Stelvio stanno facendo registrare buoni risultati di vendita (più in termini di profitti che di volumi effettivi) e non sarebbe necessario investire ulteriormente in progetti a fine carriera. Alfa Romeo guarda al futuro e si prepara a rinnovare la gamma con tanti modelli elettrificati nel corso dei prossimi anni. Le attuali Giulia e Stelvio non saranno ibride.

Il prossimo anno, Alfa Romeo presenterà il B-SUV che dovrebbe essere l’ultimo modello del brand a poter contare su di una versione termica. Successivamente, il marchio italiano punterà sulle auto elettriche con una gamma completamente da costruire nel corso del prossimo futuro. Staremo a vedere quali saranno le scelte di Alfa Romeo in tal senso e se ci saranno nuove generazioni di Giulia e Stelvio.