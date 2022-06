Dopo il lancio dell’Alfa Romeo Tonale ed in attesa dell’arrivo del B-SUV (che debutterà nel 2024), in casa Alfa Romeo si lavora ai restyling dell’Alfa Romeo Giulia e dello Stelvio. La berlina, in particolare, è stata recentemente avvistata durante alcuni test in strada. Come mostrano le foto spia allegate di seguito, la segmento D di casa Alfa Romeo si prepara ad un nuovo aggiornamento che interverrà su alcuni aspetti della carrozzeria esterna, in particolare nella parte frontale.

Nulla di rivoluzionario. I ritocchi estetici avvicineranno la Giulia al Tonale, come design, e saranno l’occasione per una rinfrescata alla vettura, praticamente identica fin dal lancio commerciale. La carriera della Giulia è ancora abbastanza lunga. La produzione durerà almeno altri 2-3 anni e il restyling è, quindi, necessario per un aggiornamento in grado di garantire un’oramai inevitabile rinnovamento.

Alfa Romeo Giulia restyling

Da notare che con il restyling dovrebbero arrivare nuove colorazioni per la carrozzeria, nuovi cerchi in lega e, probabilmente, anche una revisione della gamma di motorizzazioni. Da tempo (già da prima della pandemia) si parla dell’arrivo di motorizzazioni mild hybrid, ora disponibili sul Maserati Grecale, prodotto sulla stessa piattaforma (la Giorgio) e nello stesso stabilimento (Cassino) della Giulia.

Le novità in arrivo per la Giulia saranno disponibili anche per l’Alfa Romeo Stelvio, vero e proprio riferimento della gamma del marchio in attesa della piena commercializzazione del Tonale, appena arrivato nelle concessionarie italiane. Il debutto dei due modelli aggiornati potrebbe essere fissato entro l’anno in corso. I test, nel frattempo, continuano. Il secondo semestre del 2022 potrebbe essere, finalmente, il periodo giusto per il debutto.