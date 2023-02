Il CEO di Alfa Romeo, Jean-Philippe Imparato, ha confermato la notizia che spezzerà il cuore di tanti appassionati Alfa: a partire dal 2025 l’Alfa Romeo Giulia sarà sostituita da un modello 100% elettrico e il modello più potente, oggi Giulia Quadrifoglio, sarà in grado di produrre ben 1000 cavalli di potenza con un’autonomia di circa 700 km.

Alfa Romeo Giulia è arrivata sul mercato nel 2016 ed è stata in grado di ridare linfa vitale a un brand in grande difficoltà grazie a dati di vendita molto positivi, poi ulteriormente rinvigoriti dalla Stelvio; quest’anno la Giulia ha ricevuto un piccolo aggiornamento tecnologico ed estetico che ha inserito di serie il cruise control adattivo, il sistema di ricarica wireless per lo smartphone e tanti dettagli estetici come i pedali in alluminio, l’illuminazione ambientale e il volante sportivo su tutte le versioni.

La Giulia del futuro, invece, sarà tutta elettrica e si baserà su una modernissima architettura a 800 volt che permette di ridurre drasticamente i tempi di ricarica della batteria, che sarà molto corposa: si parla di 100 kWh che potranno essere ricaricati dal 10 all’80% in appena 18 minuti. Ad oggi, viste le promesse in fatto di autonomia, non ci si può aspettare una batteria più piccola.

Il primo esperimento elettrico di Alfa Romeo sarà però la Brennero, un B SUV proposto anche in versione endotermica e ibrida atteso già nel 2024: sarà la proposta di ingresso di Alfa per il mondo SUV, e andrà quindi a posizionarsi sotto le attuali Tonale e Stelvio.

Dopo la Brennero e la Giulia EV, Alfa si concentrerà sulla Stelvio 100% elettrica attesa invece nel 2026: questo modello avrà il duro compito di competere con Porsche Macan nella sua nuova versione elettrica la cui produzione dovrebbe iniziare già entro la fine del 2023 nella fabbrica di Lipsia, in Germania.

Il futuro elettrico di Alfa Romeo è già ben delineato e ricco di modelli interessanti, non ci resta che attendere l’arrivo sul mercato di questi esemplari.