Sognata e desiderata da tantissimi appassionati, l’Alfa Romeo Giulia Touring (o per meglio dire station wagon) è una vettura che è stata richiesta in lungo e in largo ai vertici del Biscione e, nonostante questo, non è stata mai creata lasciando la 159 Sportwagon senza una vera erede. Ogni anno, quasi ciclicamente, trapelano nuovi rumor e rendering riguardanti un possibile debutto di una Giulia Sportwagon e ora, sul profilo di 2NCS, è stato pubblicato un nuovo video riguardante questa vettura.

La clip apparsa sul profilo Instagram nella pagina 2NCS mostra come avrebbe potuto essere nella realtà una vettura di questo tipo: per l’occasione, il team di sviluppo ha ipotizzato una versione ben precisa, ovvero quella più potente appartenente alla gamma Quadrifoglio. Una supercar da oltre 500 cavalli, capace sicuramente di sfidare ad armi pari auto del calibro di Audi RS 4 Avant e la BMW M3 Touring. Facciamo subito una necessaria precisazione: sebbene il video sembri molto realistico, si tratta purtroppo di una creazione digitale; l’auto ha suscitato così tanto interesse che il video è diventato virale su diverse piattaforme in pochissime ore.

Come appare? Stilisticamente sembra una Giulia Quadrifoglio aggiornata con quelli che sono i più recenti stilemi del marchio; mentre la zona anteriore ricalca l’attuale Giulia, quella posteriore sembra prendere in prestito diversi elementi della 308 Station Wagon, con una linea finale piuttosto netta e squadrata.

In tanti sperano che con la nuova generazione di Giulia, in arrivo tra il 2025 e il 2026, ci possa essere spazio anche per una Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Touring che in questo video viene immaginata con un V6 biturbo da 2,9 litri. Tutto è possibile certo, ma sappiamo anche che la prossima Giulia sarà molto facilmente 100% elettrica e pertanto diremo addio al super-propulsore che al momento equipaggia la berlina.