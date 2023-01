L’ Alfa Romeo ha eliminato completamente la berlina compatta Giulietta, sostituendola indirettamente con il SUV Tonale. Tuttavia, i fan del marchio italiano stanno ancora sognando l’arrivo di una nuova generazione che purtroppo, a meno di importanti cambi ai vertici, non arriverà mai. L’artista digitale Theophilus Chin (alias Theottle) ha immaginato una nuova Giulietta sia in versione hatchback che berlina, prendendo in prestito spunti stilistici dall’attuale gamma Alfa Romeo.

Per i suoi ultimi rendering, Theottle ha utilizzato come base il profilo della berlina Giulia, accorciando il passo e gli sbalzi anteriori e posteriori. Per creare una silhouette da berlina, ha aggiunto componenti ereditati dalla Stelvio, compresi i finestrini laterali posteriori e il portellone. Presente anche una piccola contaminazione da parte della Tonale, come il paraurti e alcune bocchette dell’aria.

Credits: Theophilus Chin (alias Theottle)

Oltre al modello a cinque porte, Theottle ha creato una berlina a quattro porte, che a nostro parere appare decisamente accattivante; in questo contesto gli elementi di Tonale e Giulia spiccano soprattutto nel retrotreno. Ricordiamo che si tratta di render non ufficiali, ma non per questo si deve frenare la propria fantasia; ereditando elementi dalle Alfa più recenti, è lecito aspettare propulsori di vario genere: dagli ibridi leggeri ai più potenti plug-in da 280 cavalli.

Il piano del marchio include diversi nuovi modelli, tra cui un piccolo SUV elettrico e veicoli di lusso che competeranno in segmenti più ampi, ma una nuova Giulietta non è proprio nei piani. Sebbene i rendering di Theottle siano pura finzione, un modello del genere consentirebbe all’Alfa Romeo di competere con Audi A3, Mercedes-Benz Classe A e BMW Serie 1 / Serie 2 GranCoupé nel segmento delle compatte premium. Come anticipato, a nostro parere entrambe le soluzioni ideate appaiono accattivanti e vicine a quello che potrebbe essere una versione ufficiale; cosa ne pensare? Vi piacerebbe vedere una Giulietta di nuova generazione?