Dopo il lancio del nuovo Alfa Romeo Tonale, presentato lo scorso febbraio e orami disponibile sul mercato europeo, bisognerà attendere il 2024 per registrare il debutto di un nuovo modello per la casa italiana. L’atteso Alfa Romeo B-SUV, futuro entry level della gamma, debutterà, infatti, soltanto tra due anni. Il modello garantirà una sostanziale crescita della produzione di Alfa Romeo.

La presentazione ufficiale potrebbe arrivare entro il mese di marzo 2024 con le vendite sul mercato europeo che entreranno nel vivo nel corso dei mesi successivi. La conferma è arrivata dal CEO di casa Alfa Romeo, Jean-Philippe Imparato, che però non ha fornito ulteriori dettagli sul progetto. Il futuro Alfa Romeo B-SUV, inoltre, non si chiamerà Brennero, come precedentemente emerso da rumor e indiscrezioni.

Imparato ha confermato che, attualmente, è in corso la definizione della “naming strategy” futura della casa italiana. Molto probabilmente, quindi, il nome del nuovo entry level della gamma del marchio italiano non è ancora stato deciso. Ricordiamo che il B-SUV utilizzerà la piattaforma CMP e sarà realizzato a Tychy, in Polonia, sede di produzione anche dell’imminente B-SUV di casa Jeep, al debutto nel corso dei prossimi mesi.

Il nuovo modello di Alfa Romeo sarà realizzato anche in versione elettrica a zero emissioni. Il modello, quasi sicuramente, sarà un’esclusiva per il mercato europeo di Alfa Romeo. Per altri mercati, infatti, la casa italiana punta su modelli più grandi come il futuro SUV di segmento E che debutterà nel corso del 2027. Maggiori dettagli sui nuovi modelli di Alfa Romeo arriveranno nelle prossime settimane o, al massimo, nel corso dei prossimi mesi.