Nel futuro di Alfa Romeo ci sarà spazio per una supercar, un modello che unirà passato, presente e futuro del marchio italiano. Il progetto è stato anticipato dal CEO di Alfa Romeo, Jean-Philippe Imparato, che, però, non è entrato nei dettagli di quella che sarà la prima supercar del nuovo corso di Alfa Romeo. CEO di Alfa Romeo, Jean-Philippe Imparato,

Il nuovo modello potrebbe presentare diversi richiami all’Alfa Romeo 33 Stradale, uno dei principali modelli della storia più che centenaria del marchio italiano. Ci sarà, però, ampio spazio anche a nuove soluzioni e a richiami con la gamma attuale del marchio e, in particolare, con il nuovo Alfa Romeo Tonale, il C-SUV che ha dato il via al nuovo (ed ennesimo) tentativo di rilancio del marchio.

Il render proposto da Motor1 ed allegato qui di seguito prova ad anticipare quello che sarà il design frontale della nuova supercar di Alfa Romeo. Si tratta, però, solo di un’ipotesi. Per ora, infatti, Alfa Romeo ha tenuto ben nascosti i bozzetti del progetto, rimandando il rilascio delle prime informazioni ad una fase successiva.

Alfa Romeo Supercar Motor1

Alfa Romeo dovrebbe presentare il nuovo progetto nel corso del 2023. Non si tratterà però del debutto di un modello di serie. Il prossimo anno, infatti, Alfa Romeo dovrebbe svelare una concept car che anticiperà la nuova supercar, attesa per i prossimi anni. Lo sviluppo è iniziato da poco e c’è ancora tanta strada da fare per definire, nei minimi dettagli, il progetto.

Dal punto di vista tecnico, inoltre, ci sono due opzioni. La prima prevede la realizzazione di una supercar con motore benzina e senza elettrificazione. La seconda, invece, è rappresentata dal debutto di una supercar elettrica che potrebbe anticipare il futuro del marchio italiano. Sarà necessario attendere i prossimi mesi per saperne di più.