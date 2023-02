Alfa Romeo dovrebbe completare la sua gamma con la super sportiva 6C Quadrifoglio da 1.000 CV. Già ad aprile 2022 erano iniziate a circolare voci su una possibile supercar Alfa, a seguito della presentazione di un concept ai concessionari del marchio. In quel periodo la produzione si sarebbe dovuta dividere tra 16 veicoli con motore endotermico e 16 con motore elettrico. Ma le più recenti dichiarazione di Jean-Philippe Imparato, attuale CEO Alfa, fanno pensare che piani siano cambiati.

“Saremo un marchio di veicoli elettrici ad alte prestazioni”. ha detto Imparato ad Automotive News. Il piano attuale è un propulsore elettrico da 1.000 CV per il sottomarchio Quadrifoglio.

La nuova sportiva, che dovrebbe chiamarsi 6C, probabilmente andrà a collocarsi all’apice della gamma Quadrifoglio. Di questa stessa vettura verranno proposte anche due versioni non facenti parte della divisione sportiva, rispettivamente da 350 e 800 CV. Imparato ha dichiarato la nuova Alfa in edizione limitata non condividerà una piattaforma con nessun modello Stellantis esistente.

Ma davvero la holding multinazionale olandese concederà ad Alfa una piattaforma solo per questo modello? La Tonale, ad esempio, condivide la piattaforma della Dodge Hornet. E la convenienza di una grande multinazionale è anche quella di condividere tecnologie e piattaforme tra marchi differenti.



Alfa Romeo pare farà debuttare la nuova vettura nel corso dell’anno, così come accadrà con la Maserati Gran Turismo Folgore (la versione elettrica), quindi la piattaforma di questa vettura sarebbe già disponibile e potrebbe essere usata per la nuova Alfa, anziché sviluppare una ad hoc. La Folgore produce 760 CV in allestimento standard ed usufruisce di una un’architettura a 800 volt che permette una ricarica in non più di 18 minuti. Con queste basi, risulta facile immaginare che Alfa possa lavorarci e portarne i cavalli fino alla incredibile cifra di 1.000 e darle quel tocco di design inconfondibile del marchio.

Purtroppo c’è da credere che i sogni di una supercar a motore endotermico marchiata Alfa Romeo siano da chiudere per sempre in un cassetto.