Il numero uno di Alfa Romeo, Jean-Philippe Imparato, ha confermato di recente che il marchio produrrà una nuova auto ogni anno fino al 2030 sotto la nuova direzione di Stellantis. Un piccolo SUV, soprannominato il Brennero, arriverà entro il 2025, in più ci saranno le nuove versioni dedicate a sostituire Alfa Romeo Giulia, Alfa Romeo Stelvio e la coupé GTV.

In vista, tra i piani del costruttore, potrebbe esserci anche una variante rinnovata della compatta MiTo, prodotta a partire dal 2008, in varie declinazioni, fino al 2019. All’epoca, il numero uno europeo Roberta Zerbi spiegò che il calo delle vendite registrato nel 2019 era dovuto alla conformazione della MiTo stessa, il design a tre porte purtroppo non era più intrigante semplicemente per questioni di praticità. La prossima supermini, quindi, avrà inevitabilmente cinque porte per massimizzare le vendite e potrebbe sedersi su una delle due piattaforme già esistenti. La prima è quella della nuova Fiat 500, che è stata sviluppata principalmente per la city car elettrica e dovrà essere utilizzata altrove per giustificarne lo sviluppo. Tuttavia, è più probabile la piattaforma e-CMP utilizzata da Peugeot e-208 e Opel Corsa-e, poiché le sue proporzioni sono evidentemente ideali per le compatte. La nuova MiTo sarà esclusivamente elettrica poiché l’Alfa Romeo abbandonerà completamente la combustione interna a partire dal 2025; è probabile che venga utilizzato il sistema propulsivo della Corsa-e, pertanto è lecito attendere una batteria compatta da 50 kWh e un motore da 134 cavalli, capace di coprire circa 300 km con un singolo pieno.

Il capo di Alfa Romeo UK, Damien Dally, non ha confermato l’arrivo di una nuova compatta, ma ha precisato: “Il marchio ha una storia di vendita di auto sportive compatte, come l’Alfasud, ed è un’area interessante del mercato che è ad alto volume e ci offre un’offerta molto più ampia. […] La Mito era un’auto a tre porte, ma se avesse avuto cinque porte, il mercato sarebbe stato molto più ampio.”