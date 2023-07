Alfa Romeo sta preparando qualcosa di speciale e i risultati del loro duro lavoro saranno svelati il 30 agosto, come annunciato nei giorni scorsi. Sebbene al momento le informazioni in merito siano ancora limitate, si tratta di una supercar che prenderà ispirazione dal leggendario passato del marchio e sarà chiamata 6C.

L’amministratore delegato Jean-Philippe Imparato ha svelato che il nuovo modello di punta sarà presentato alla fine di agosto, in concomitanza con il Gran Premio d’Italia. Alfa Romeo ha anche rilasciato un’immagine teaser con lo slogan “dare to dream”, il coraggio di sognare. L’immagine teaser si concentra su una sezione che sembra essere la griglia anteriore. In precedenza, la casa automobilistica aveva mostrato un’anteprima della parte posteriore dell’auto, che richiamava sia il numero 6 che la lettera C.

Le immagini hanno alimentato una serie di speculazioni secondo cui la vettura si unirà alla recente linea di auto iconiche di Alfa Romeo, come 8C e 4C, entrambe però fuori produzione da diverso tempo. La presenza di una griglia, aggiunta ad ulteriori voci di corridoio, testimonia (forse) la presenza di un motore endotermico. Al momento non è chiaro cosa potrebbe usare il Biscione, anche se si prevede l’installazione del suo V6 biturbo da 2,9 litri, derivato dalla Ferrari e presente sulla attuale Giulia Quadrifoglio. La potenza è un ulteriore mistero, ma si prevede che avrà almeno 500 cavalli, magari 540 cavalli come la GTAm.

In ogni caso, questa auto sarà un “sogno che diventa realtà” per Imparato, che ha dichiarato ad Autocar che il progetto è stato “ispirato da un team audace che voleva creare qualcosa di unico”. Sfruttando la storia del marchio italiano, l’azienda potrebbe prendere spunto dal design del T33 Stradale per la nuova 6C.

Imparato ha aggiunto che tutti in Stellantis lo hanno considerato “completamente pazzo” per approvare un progetto del genere nell’era moderna, ma che sarà fiero di sedersi accanto all’8C al Museo Alfa Romeo di Arese, dove la vettura sarà presentata il 30 agosto. Ricordiamo che, successivamente a questo modello, Alfa potrebbe svelare la Giulia elettrica ovvero una super berlina da, forse, 1.000 cavalli.

