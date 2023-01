E’ quasi tempo di elettrificazione anche per Alfa Romeo, che sta lavorando a un modello 100% elettrico atteso sotto ai riflettori nel 2024; le prime informazioni riguardanti uno dei primi modelli elettrici di Alfa Romeo ci arrivano dal Giappone, dove il CEO della compagnia, Jean Philippe Imparato, ha rilasciato interessanti dichiarazioni in merito al futuro di Alfa.

Innanzitutto, sembra che l’obiettivo della Casa sia quello di aumentare le sue vendite extra-europee, oggi ferme al 18% – l’obiettivo post elettrificazione è di arrivare al 40% entro il 2030, ritagliandosi una buona posizione sul mercato americano. Le parole del CEO Imparato aprono la strada verso una berlina 100% elettrica di fascia alta, in grado di competere magari con soluzioni elettriche che abbiamo già avuto modo di testare come Mercedes EQS.

“Le forme della carrozzeria e il design verranno definite meglio nel corso di quest’anno. Non si tratterà necessariamente di un crossover o un SUV. Il passaggio all’elettrico rende molto importante l’aerodinamica e questo rende sensata la scelta di una berlina o di una linea creativa che superi le divisioni tradizionali tra i segmenti”.

Dimensioni generose quindi, e cavalleria altrettanto potente: si parla di possibili configurazioni comprese tra i 350 e gli 800 cavalli di potenza, oltre che di un possibile modello “Quadrifoglio” da 1000 cavalli per sfidare ad armi pari modelli pazzeschi come la Model S Plaid o le Porsche Taycan più potenti. Inoltre, lato ricarica, si parla di un’architettura elettrica a 800 volt per il pacco batterie, dettaglio che consentirebbe all’auto di ricaricarsi molto rapidamente, riportando la carica all’80% in appena 18 minuti.

Il 2024 è in arrivo e i lavori di Alfa non possono che essere in fase avanzata, non resta che attendere le prime anticipazioni in merito alla carrozzeria di questa Alfa Romeo 100% elettrica che promette di dare battaglia alle prime della classe, e conoscendo Alfa lo farà nel migliore dei modi.