Continua il programma di crescita di Alfa Romeo che punta a diventare sempre di più il riferimento del settore premium, sul mercato globale, per il gruppo Stellantis. Per raggiungere questi obiettivi, Alfa Romeo continuerà ad investire sulla sua gamma e sulla qualità dei suoi prodotti. Un primo importante riconoscimento per il lavoro svolto dall’azienda arriva dall’indagine di JD Power che premia Alfa Romeo con il primo posto nella classifica Sales Satisfaction Index 2022 riferita agli USA.

Per Alfa Romeo, in particolare, c’è il primo posto nel settore premium. Il marchio italiano ha superato la concorrenza di brand agguerritissimi e molto ben radicati sul mercato americano come Porsche, Lexus, Cadillac e Infiniti. Si tratta, quindi, di un importante riconoscimento per Alfa Romeo che, ricordiamo, deve ancora completare il lancio dell’Alfa Romeo Tonale sul mercato americano.

Alfa Romeo ha ottenuto il primo posto nella classifica di JD Power con un punteggio totale di 833 su 1.000. Il marchio italiano ha superato in questa classifica Porsche che si è piazzata al secondo posto con 831 punti. Terza posizione per Lexus con 819 punti. A completare la Top 5 troviamo Cadillac, con 812 punti, e Infiniti, con 811 punti. La media del segmento premium è stata di 806 punti.

La classifica si basa su 6 indicatori: il processo di consegna, il personale delle concessionarie, la trattativa per l’acquisto, il completamento delle pratiche burocratiche, la struttura della concessionaria e il sito web della stessa. Il risultato di Alfa Romeo negli USA apre le porte a ulteriori possibili margini di crescita per il brand italiano che punta fortissimo sul mercato americano nel corso dei prossimi anni per continuare il suo programma di espansione su base internazionale.