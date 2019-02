Alfa Romeo Racing di nuovo in pista nel 2019

I due storici marchi Alfa Romeo e Sauber continueranno a gareggiare nel Campionato del mondo di Formula 1 2019 con i piloti Kimi Räikkönen (campione del mondo nel 2007) e Antonio Giovinazzi sotto il nome di Alfa Romeo Racing, abbandonando la dicitura Sauber F1 Team.

Il debutto nelle corse sportive di Alfa Romeo risale alla sua nascita: dopo un anno dalla fondazione, nel 1911 l’azienda debuttò nelle corse sportive vincendo la Prima Gara di regolarità a Modena. Da allora il brand ha inanellato una vittoria dietro l’altra, spaziando tra varie competizioni, inclusa la Formula 1. Nel 2018 è nata poi la sinergia tra Alfa Romeo (title sponsor) e Sauber, portando un ottavo posto come risultato finale. La collaborazione è stata estesa ulteriormente, mantenendo le stesse dinamiche ma riportando alla luce un nome che vanta ormai più di 100 anni di storia.

Quest’anno quindi le vetture della Alfa Romeo Racing gareggeranno con il rinomato stemma del Quadrifoglio, simbolo che dal 1923 marchia e elogia le Alfa Romeo più veloci e performanti. Frédéric Vasseur, Team Principal di Alfa Romeo Racing, ha detto in merito al rinnovo:

Con grande piacere annunciamo la nostra partecipazione al Campionato del Mondo di Formula 1 2019 con il nuovo nome “Alfa Romeo Racing”. Dall’inizio della collaborazione con il nostro Title Sponsor Alfa Romeo nel 2018, abbiamo ottenuto notevoli progressi tecnici, commerciali e sportivi. I risultati hanno ripagato il grandissimo impegno profuso e questo ha dato una forte motivazione a tutti i membri del team, sia in pista sia al quartier generale in Svizzera. Intendiamo continuare a sviluppare ogni ambito del team, portando avanti la nostra comune passione per le corse, la tecnologia e il design.