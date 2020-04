Alfa Romeo Spider elettrica: il nuovo progetto di Garage Italia

Sono veramente molto ambiziosi i nuovi progetti che ha in serbo Garage Italia. Nel periodo in cui ormai gran parte delle Case Automobilistiche stanno realizzando modelli di auto elettriche, anche l’Alfa Romeo ha deciso di ampliare la gamma di vetture elettrificate. Per il momento sono poche le informazioni inerenti al progetto di Garage Italia che vede come protagonista l’iconica Alfa Romeo Spider. L’unica cosa certa è che l’auto verrà totalmente rivoluzionata dal punto di vista del motore poiché ne verrà integrato uno elettrico.

Sul web sono stati diffusi i primi bozzetti che svelano come potrebbe essere l’Alfa Romeo Spider elettrica. Dal punto di vista estetico, quella che potrebbe essere chiamata Duetto Icon-e, avrà grosso modo le stesse caratteristiche seppur con alcuni piccoli cambiamenti. I paraurti sembrano modificati e i bozzetti sembrano rappresentare il nuovo modello con fari e fanali posteriori a LED, oltre a ruote “più robuste”. Queste immagini suggeriscono anche che le maniglie delle porte di serie saranno sostituite da unità a scomparsa e che gli specchietti laterali saranno più eleganti e snelli.

I cambiamenti più significativi dell’Alfa Romeo Spider elettrica sembrano essere negli interni, tra cui nuovi sedili, prese d’aria ridisegnate, finiture in legno rosso e un subwoofer dietro i sedili. Tuttavia, come accennato poc’anzi, la differenza sostanziale riguarderà la parte meccanica della nuova auto e, inevitabilmente, Garage Italia potenzierà le prestazioni della Duetto Icon-e. In merito a questo nuovo progetto è intervenuto Carlo Borromeo, nonché direttore creativo di Garage Italia. A riguardo, egli averebbe affermato quanto segue:

“Quando si pensa all’auto italiana è facile fermarsi agli anni Sessanta. Eppure negli Ottanta abbiamo prodotto cose pazzesche, che stiamo rivalutando e storicizzando in tempi diversi solo adesso. La Spider quarta serie è un punto di partenza meno complicato delle prime due e meglio riuscito della terza. I render che vedete sono una riflessione, sono utili per sondare il terreno e chiarirci le idee dando continuità al progetto legato all’auto italiana. Potrebbe essere l’inizio di una serie di proposte che potrebbero portarci fuori dal nostro Paese, probabilmente le vedrete presto sui social”.

Garage Italia punterà tutto sulla trazione elettrica, questa caratteristica renderà la nuova Alfa Romeo Duetto Icon-E un’auto dal potenziale incredibile. Ovviamente, i punti interrogativi riguardanti il nuovo modello di Garage Italia sono ancora molti, dunque non ci resta che attendere nuove indiscrezioni.