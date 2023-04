La pubblicazione britannica Autocar conferma che un sostituto elettrico del SUV Alfa Romeo Stelvio arriverà nel 2026 e sarà seguito da una grande berlina sulla stessa linea della Porsche Taycan e della Lucid Air. La seconda generazione del crossover Stelvio è il modello più popolare del marchio in Europa, il che lo rende un prodotto chiave per l’elettrificazione di Alfa Romeo. Nonostante gli intenti, non è da escludere però che Alfa Romeo decida di commercializzare lo Stelvio elettrico in abbinamento alla variante endotermica, come ssi prevede che farà nei prossimi anni con il debutto della Giulia elettrica.

La Stelvio elettrica utilizzerà la piattaforma STLA Large di Stellantis, che sarà utilizzata anche dalla nuova grande berlina executive di Alfa ancora senza nome. Entrambi i veicoli dovrebbero utilizzare lo stesso propulsore della Giulia elettrica, almeno per il modello base della grande berlina. Questo significa che si potrà contare su una spinta di 345 cavalli, mentre il modello Veloce arriverà con poco meno di 800 CV; in altre parole, le varianti hardcore si avvicineranno a 1.000 CV come la Giulia Quadrifolio. Per dare una prospettiva, l’attuale modello ad alte prestazioni di Stelvio supera, di pochissimo, i 505 cavalli.

È probabile che la grande berlina apparirà nel 2028 e sarà progettata per rivaleggiare con il SUV BMW iX e Mercedes EQE, diventando pertanto una sorta di vettura ibrida a ruote alte. La grande berlina e il SUV saranno la chiave di Alfa per, si spera, finalmente fare una scalfitura nel mercato statunitense così come nel mercato cinese ancora più grande. L’autonomia sarà la chiave del successo della berlina che potrebbe superare i 600 km, nel ciclo WLTP, con una singola carica così da misurarsi più facilmente con altri competitor.