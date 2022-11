Il SUV compatto del Biscione di recente introduzione, Tonale, potrebbe presto diventare la nuova pantera della Polizia di Stato. La notizia è trapelata in rete nelle scorse ore, in seguito alla conferma di un corposo ordine da 616 unità; ordine che rappresenta solo l’ultimo passaggio di una procedura che prevede una gara d’appalto Consip. Tra qualche mese quindi, aspettando i tempi tecnici necessari, potremmo assistere all’arrivo di Alfa Romeo Tonale con la classica livrea bianca e azzurra con motorizzazione 1.5 mild hybrid da 160 cavalli, trazione anteriore e cambio automatico a 7 rapporti.

La dotazione potrebbe essere quella standard, fatto salvo per i lampeggianti a LED, scomparti interni aggiuntivi e il computer di bordo necessario per collegarsi al database della Polizia. Presente anche una qualche blindatura anche se al momento non siamo a conoscenza del grado. Parallelamente è atteso un’Alfa Romeo Stelvio “elaborato” con protezione balistica di livello B4, vale a dire resistenza antiproiettile stabilita dalla Norma EN 1063/1522 (in grado di resistere a colpi di una 44 Magnum). Il SUV medio del Biscione è stato ordinato con motorizzazione 2.0 turbo benzina da 280 CV, trazione integrale e cambio automatico 8 rapporti.

Con Tonale e Stelvio, le Forze dell’Ordine completano quella che è la gamma Alfa Romeo già coinvolta con i modelli Giulia, Giulietta e 159. Durante i prossimi anni, come sappiamo, il Biscione svelerà nuovi modelli e solo allora saremo in grado di sapere se la tradizione “continuerà”. La commessa attuale va ad aggiugersi a quella di 360 Alfa Romeo Tonale destinati all’Arma dei Carabienieri, al costo unitario di 68.652 euro IVA esclusa, per un totale di poco più di 30 milioni di euro, comprensivo di assistenza 6 anni o 150 mila chilometri. La Gazzella avrà numerose modifiche, tra cui serbatoio carburante con protezione antiscoppio, cellula unipersonale per il trasporto del detenuto, radio in posizione centrale per comunicare con la centrale e sistema di amplificazione e diffusione esterno alla vettura.