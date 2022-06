Il marchio del Biscione, negli ultimi anni, ha cambiato radicalmente tradizione diventando un marchio principalmente incentrato su SUV e berline, abbandonando quindi completamente il settore delle supercar. Senza dover andare necessariamente troppo indietro con gli anni, Alfa Romeo tra il 2010 e il 2013 aveva commercializzato due vetture ad alte prestazioni che hanno conquistato il cuore di molti appassionati, come la 8C e la più compatta 4C.

Questa strategia, che strizzava l’occhio agli appassionati, però trovava poco spazio a livello di numeri e ha costretto la dirigenza di Alfa Romeo a passare completamente ad un altro settore andando a sfidare i tedeschi sul loro terreno di gioco preferito: i SUV e le berline. Continuerà così il marchio? Che futuro si può attendere? Gli “Alfisti” più appassionati saranno lieti di sapere che tra i piani della dirigenza sembra ci sia l’intenzione di tornare sul segmento delle vetture sportive e leggere, solo dopo aver consolidato le fondamenta attuali.

Grazie al possibile e tanto sperato successo di Tonale e del successivo B-SUV, Alfa potrebbe risollevare le proprie finanze e pensare più concretamente ad una supercar. Come per Lancia, Alfa Romeo ha il compito anche di far sognare come richiede il marchio; non ci si aspetta solo pragmatismo ma anche un pizzico di tradizione.

Come sarà la supercar di Alfa Romeo? Difficile a dirsi ma considerata la roadmap del marchio e le intenzioni dell’Unione europea in merito ai veicoli endotermici, non è difficile pensare che possa essere completamente elettrica. In fin dei conti, anche Maserati con la sua MC20 ha svelato una supercar completamente elettrica e sia Lamborghini che Ferrari sono al lavoro da tempo per passare a soluzioni a batteria. L’unica perplessità riguarda il segmento di mercato: sarà una supercar destinata a pochissimi, con un prezzo di 150-200mila euro, oppure si tratterà di una soluzione più vicina alla 4C e quindi con un prezzo decisamente più contenuto? Difficile a dirsi, sicuramente nel corso dei prossimi mesi appariranno i primi disegni e concept, e solo allora saremo in grado di avere maggiori informazioni. Voi come la immaginate una supercar del Biscione?