Alfa Romeo punta ad accelerare il suo programma di crescita andando ad incrementare la produzione. Dopo anni difficili, infatti, il debutto sul mercato dell’Alfa Romeo Tonale va a cambiare completamente le carte in tavola per il marchio. Il nuovo C-SUV della casa italiana ha l’obiettivo di sostenere una sostanziale crescita, in termini di unità vendute su scala globale, nel corso dei prossimi anni.

Secondo quanto rivelato da Damien Dally, Managing Director di Alfa Romeo per il Regno Unito ad Autocar, i target futuri di Alfa Romeo sono molto ambiziosi. Il marchio italiano, infatti, punta a crescere in modo significativo nel corso dei prossimi mesi. Per il 2023, ad esempio, si punta a raddoppiare la produzione del 2022 grazie soprattutto al nuovo Alfa Romeo Tonale che da inizio 2023 sarà in vendita anche in Nord America ed in altri mercati extra europei.

Dal 2024, invece, inizierà il programma di rinnovamento della gamma. Il primo modello ad arrivare sul mercato sarà l’Alfa Romeo B-SUV, futuro entry level del marchio italiano basato sulla piattaforma CMP del gruppo Stellantis ed anche prima Alfa Romeo a poter contare su di una variante elettrica al 100%.

In un secondo momento, invece, toccherà ai modelli di fascia alta. In rampa di lancio ci sono anche le nuove generazioni di Alfa Romeo Giulia e Stelvio che entreranno in produzione non prima del 2026. I due modelli dovrebbero essere realizzati esclusivamente in versione elettrica, contribuendo alla trasformazione del marchio in un brand a zero emissioni. Staremo a vedere se, questa volta, le promesse di un futuro migliore per Alfa Romeo saranno davvero mantenute dalla dirigenza del marchio.