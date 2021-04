Alibaba svela una carrozza elettrica da 2mila watt

I veicoli elettrici non rappresentano esattamente una novità, esistono da quando sono in commercio le auto a combustione interna, basti pensare ai numerosissimi veicoli industriali che popolano le più grandi aziende. Scoprire quindi quella che sembra essere una carrozza vittoriana senza cavalli e dotata di alimentazione elettrica non dovrebbe sorprenderci poi troppo.

Sul noto portale di Alibaba, la scorsa settimana, è stata pubblicizzato un veicolo fuori dall’ordinario che difficilmente vedremo circolare su strada. Se dovessimo descrivere le caratteristiche della carrozza potremmo tranquillamente utilizzare le medesime frasi che utilizziamo per le auto vetture in quanto sono presenti posti a sedere per quattro-sei passeggeri, sospensioni indipendenti, volante, capote convertibile e persino un freno a mano da utilizzare in abbinamento a quello idraulico.

Sotto la scocca, se così possiamo definirla, è presente un propulsore elettrico da 2mila watt che spinge le pesanti ruote ad una velocità massima 30 km/h; una velocità sicuramente congrua al tipo di veicolo e di poco inferiore a quella della Citroen AMI, il quadriciclo elettrico disponibile per circa 5mila euro.

Il pacco batteria, da quasi 5 kWh, è composto da batterie al piombo da 12v e 80ah e rimane però sconosciuta l’autonomia massima del veicolo, che stimiamo essere decisamente contenuta. La carrozza si presenta con una verniciatura quasi interamente bianca, impreziosita da accenti dorati e inserti simil-legno. Il prezzo? A partire da 2mila dollari a seconda del modello e della dotazione scelta. Sconosciute le spese di trasporto e naturalmente come vi verrà consegnata, difficile immaginare un kit di montaggio per una struttura di questo tipo da oltre 400 kg.

Qualora lo stile vittoriano non fosse di vostro gradimento, il produttore Xuchang Hengyisheng Commercial Co., Ltd. offre ulteriori modelli ideali per cerimonie ed entrate d’effetto. Alibaba non è nuovo a commercializzare veicoli del tutto esclusivi, alcuni giorni fa vi abbiamo riportato la news della prima moto a singola ruota dotata, naturalmente, di alimentazione elettrica.