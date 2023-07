Sotheby’s Sealed, un famoso sito di aste dedicato al settore dell’automotive, ha messo in vendita la F2001b, l’auto utilizzata da Michael Schumacher, il sette volte campione di Formula 1, nelle prime tre gare della stagione 2002. Questa F2001b ha avuto un breve ma spettacolare successo, soprattutto con la vittoria nel Gran Premio d’Australia del 2002, che segnò l’apertura della stagione.

Per chi non lo sapesse, la F2001b è una variante della F2001, ovvero la vettura vincente della Scuderia Ferrari nella stagione 2001, con il telaio 215. Alla fine del 2002, Schumacher diventò un cinque volte campione di F1, eguagliando il grande Juan Manuel Fangio, che fu recentemente inserito nella classifica della Automotive Hall of Fame.

La F2001b è spinta da un potente motore V10 aspirato da 3,0 litri, capace di generare 825 cavalli direttamente sull’asse posteriore tramite un cambio sequenziale a sette marce. Con un peso di circa 700 chilogrammi, è due volte più leggera di una moderna auto compatta.

Numerose Ferrari Formula 1 guidate da Schumacher sono già state vendute, e tutte hanno raggiunto prezzi stratosferici. Ad esempio, la Ferrari F2003 di Schumi è stata venduta per l’incredibile cifra di 14,87 milioni di dollari, che al giorno d’oggi potrebbe permetterti di acquistare oltre 20 unità della Ferrari SF90 Stradale. In aggiunta alla F2003, sono state vendute a prezzi più bassi ulteriori modelli, come la F2001 per 7,5 milioni di dollari e la F2004 per 3,2 milioni di dollari.

Sotheby’s Sealed non ha ancora svelato il prezzo d’asta stimato per la F2001b, ma tutti gli appassionati di automobilismo sono in attesa dell’apertura dell’asta, il prossimo 16 agosto, per scoprire quale sarà il valore di questa storica vettura da corsa.