La Ferrari ha creato delle versioni personalizzate molto interessanti attraverso il suo programma “Tailor Made”, ma forse l’ultima di queste è la più stravagante mai vista. Ispirandosi al concetto di un “foglio bianco”, l’azienda italiana ha presentato una Ferrari 812 Competizione unica, con una livrea che sembra disegnata a mano.

Potrebbe sembrare che qualcuno abbia preso una penna e abbia disegnato direttamente sull’auto, ma in realtà è stato il capo progettista della Ferrari, Flavio Manzoni, a creare lo schema. Utilizzando il colore Nero DS (nero) su uno sfondo esterno opaco di colore Giallo Tristrato (giallo), Manzoni ha disegnato delle linee dinamiche che seguono la forma della vettura. È importante sottolineare che Manzoni è il genio dietro la progettazione di modelli iconici come la Ferrari SF90 Stradale, la Purosangue e la 488 Spider, nonché la terza generazione della Volkswagen Scirocco.

Nonostante non siano stati rivelati dettagli sul motore, è importante notare che il programma Tailor Made si concentra sulla personalizzazione estetica, quindi è probabile che il potente motore V12 da 6,5 litri sia rimasto intatto. Come nella versione 812 Competizione di serie, ci si aspetta che questa vettura produca 819 cavalli e 510 Nm di coppia; la coppia è inviata alle ruote posteriori attraverso un cambio a doppia frizione (DCT) a sette rapporti.

Questa creazione unica sembra davvero straordinaria, tanto che persino la Ferrari stessa la descrive come “diversa da qualsiasi altra specifica mai realizzata”. Questa vettura si aggiunge alla già esistente 812 Competizione A, consegnata all’appassionato collezionista di Ferrari David Lee, e si unisce alle poche 812 Competizione limitate che verranno distribuite in Nord America. Tuttavia, questa versione unica con dettagli di schizzo è destinata a un percorso diverso, in quanto sarà messa all’asta.

Il marchio del Cavallino Rampante metterà all’asta questa vettura unica durante il Ferrari Gala di New York previsto per questo autunno. Il ricavato ottenuto dall’asta sarà devoluto in beneficenza.