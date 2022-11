Era solo questione di tempo prima che le compagnie assicurative cominciassero a proporre polizze specifiche per auto elettriche: Allianz Lithium è una delle prime, se non la prima in assoluto, polizza dedicata ad auto alimentate a batterie al litio – da qui il nome – ed è pensata per soddisfare le esigenze e le peculiarità dei clienti che guidano un’auto elettrica.

Allianz afferma che l’alto tasso tecnologico presente nelle auto elettriche porti inevitabilmente ad avere uno stile di guida diverso, e allo stesso modo anche gli interventi di manutenzione e riparazione sono molto diversi rispetto alle auto endotermiche, mentre per contro su un’auto endotermica non c’è una componente così costosa come lo è la batteria sulle auto elettriche – tutti questi aspetti sono stati presi in considerazione per dare vita ad Allianz Lithium, scopriamo alcune delle particolarità di questa polizza.

Grazie alla liquidazione fino al 100% del danno, è possibile proteggere il valore della propria auto anche in caso di incidente con colpa parziale – oltre che nel caso di incidente senza colpa. Oltre a questo aspetto, Allianz Lithium è pensato per offrire assistenza specifica alle auto elettriche: ad esempio, voi lo sapevate che alcune auto elettriche non possono essere trainate da un carroattrezzi? Lithium lo sa, e quindi prevede l’invio di un carroattrezzi in grado di caricare l’auto sul suo pianale, evitando quindi di doverla trainare.

Uno dei timori principali legati alle auto elettriche è senza dubbio l’autonomia e la possibilità di restare a piedi: in questi casi Allianz Lithium prevede l’uscita di un mezzo di soccorso specifico per veicoli elettrici in grado di fornire una ricarica rapida sul posto, o eventualmente di un carro attrezzi che porterà l’auto alla colonnina di ricarica rapida più vicina. In caso di guasti invece, si potrà richiedere che l’auto venga portata a un’officina autorizzata della Casa in questione, anziché al meccanico più vicino.