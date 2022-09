In occasione della più importante fiera tecnologica d’Europa, l’IFA 2022, Riley Scooters ha presentato il nuovo monopattino elettrico RS3: praticità e peso ridotto lo rendono ideale anche per coloro che vogliono trasportare il mezzo in auto o sui mezzi pubblici.

Dotato di un motore elettrico da 350 W, il monopattino elettrico RS3 dispone di un telaio in alluminio che può trasportare pesi fino a 120 kg. Il motore da 350 W permette al mezzo di raggiungere i 25 km/h di velocità massima. Il nuovo monopattino elettrico RS3 dispone, inoltre, di ruote da 8,5 pollici e luci a LED.

La presenza di un display dalle dimensioni piuttosto ridotte permette all’utente di visualizzare anche informazioni utili durante la guida, come chilometri percorsi, durata della batteria e altri dettagli utili per la guida. Le modalità di guida di cui dispone il veicolo realizzato da Riley Scooters sono tre, Eco, Urban e Sport, che possono essere attivate e disattivate a seconda delle esigenze e del percorso. Ad assicurare un’adeguata sicurezza anche sui percorsi più difficili è la presenza del freno a disco posteriore e un freno elettrico sulla ruota anteriore.

Come accennato, la società ha voluto realizzare un veicolo comodo e pratico da trasportare. Non a caso, il peso di 14 kg e le dimensioni pari a 649x272x474 mm (chiuso) rendono l’RS3 ideale per coloro che utilizzano mezzi di trasporto come autobus e metro. Per il nuovo monopattino elettrico, Riley Scooters ha deciso di sviluppare un innovativo sistema che permette all’utenti di piegare il mezzo rendendolo estremamente compatto, dando la possibilità di poterlo inserire anche all’interno di un borsone.

Secondo quanto diffuso, il monopattino arriverà anche in Italia e sarà disponibile nelle principali catene di elettronica al costo di 899 euro.

Non dimentichiamo che mezzi di micromobilità elettrica come i monopattini stanno conquistando sempre più utenti. Anche i servizi di sharing, che puntano ad ottimizzare i servizi di condivisione delle grandi città contribuendo alla diffusione di una mobilità sempre più sostenibile, vedono come protagonisti i monopattini elettrici.