L’Emilia-Romagna si trova ancora una volta a dover affrontare una situazione di grande emergenza in seguito all’alluvione della scorsa settimana, ma prima di addentrarci nella notizia che riguarda il Comune di Ravenna, tutta la redazione di Tom’s Hardware vuole innanzitutto mandare un messaggio di supporto e stringersi intorno agli italiani colpiti dall’alluvione.

Le nuove tecnologie, o almeno quelle con cui abbiamo poca familiarità, generano sempre un po’ di confusione e in questi casi di emergenza gli effetti sono ancora più evidenti: nella giornata di ieri, 24 maggio, la pagina Facebook del Comune di Ravenna ha diffuso un messaggio dei Vigili del Fuoco locali che invitano a mettere in quarantena per 15 giorni le auto elettriche o ibride che possono essere state esposte all’acqua o rimaste in ambienti molto umidi.

“A scopo precauzionale, i concessionari e i soggetti privati che a qualsiasi titolo possiedono veicoli elettrici e ibridi che hanno subito immersione in seguito agli eventi meteorologici dei giorni scorsi, o che si trovano in ambienti particolarmente umidi, devono adottare alcune misure preventive a tutela della pubblica incolumità. In particolare tali veicoli devono essere posti per 15 giorni in quarantena, devono cioè essere tenuti in spazi esterni, con una distanza tra un veicolo e l’altro, da edifici e da altri veicoli di almeno cinque metri.”

Proprio un paio di giorni fa abbiamo pubblicato un articolo che approfondisce il tema delle auto elettriche in zone alluvionate, sottolineando come il pacco batterie delle auto elettriche e ibride sia realizzato con un guscio esterno completamente impermeabile con certificazione IP66.

La preoccupazione dei Vigili del Fuoco delle zone dell’Emilia-Romagna colpite dall’alluvione è probabilmente legata alle batterie di servizio a 12V che tutti i veicoli, anche quelli endotermici, utilizzano per varie ragioni: la batteria di servizio è solitamente posizionata in modo da essere di facile accesso e di conseguenza è poco protetta e in caso di infiltrazioni d’acqua potrebbe dare vita a un incendio che andrebbe rapidamente a estendersi al resto dell’auto, con tutti i pericoli che ne conseguono per i cittadini e per gli edifici circostanti. Questo pericolo, però, è valido per tutti i veicoli che sono rimasti esposti agli allagamenti, non solo per quelli elettrici, pertanto se avete il dubbio che la vostra auto possa aver subito qualche danno da acqua durante l’alluvione vi consigliamo di ascoltare le indicazioni dei Vigili del Fuoco di Ravenna.

Abbiamo contattato il Comune di Ravenna per avere maggiori informazioni in merito all’avviso diffuso, vi terremo aggiornati.