L’abbiamo provata da poco nella sua versione rinnovata per il 2022, ma torniamo già a parlare della bellissima Alpine A110; secondo le parole del CEO di Alpine, Laurent Rossi, la A110 resterà un modello cruciale per il catalogo del marchio francese, e continuerà anche in futuro a trasmettere le sensazioni di sportività a cui l’auto ci ha abituati.

In un’intervista rilasciata ad Autocar, il CEO di Alpine ha rilasciato interessanti dichiarazioni sul futuro della 2 posti sportiva, confermando che lo spirito dell’auto non cambierà, mantenendo le caratteristiche tecniche che la rendono così piacevole e divertente da guidare.

“Alpine continuerà a fare auto sportive, qualunque cosa succeda. Il nostro claim dice che siamo nati dalle corse, facciamo auto da corsa per chi ama le corse. Dobbiamo avere almeno un’auto sportiva a catalogo, altrimenti il claim sarebbe una pubblicità ingannevole. Avremo sempre almeno un’auto sportiva.”

Purtroppo ad oggi non abbiamo ancora nessuna informazione sulla nuova generazione della A110, ma la compagnia sembra intenzionata a lavorare per mantenere intatte le caratteristiche che rendono l’auto così speciale.

“Vogliamo conservare il DNA della A110, ed è probabile che il risultato finale sia molto diverso dalle altre auto a catalogo, nonostante la piattaforma in comune. Oggi come oggi le auto elettriche si assomigliano tantissimo tra loro: stesse piattaforme, stessi impianti elettrici, trazione alle ruote, la differenza la fanno le piccole regolazioni sui motori elettrici. La nostra ambizione è quella di conservare le caratteristiche sportive della A110, al contempo differenziandoci dalla concorrenza.”

La piattaforma su cui si baserà la A110 elettrica sarà probabilmente la stessa su cui oggi è basata la Lotus Type 135, con la quale condividerà anche tante caratteristiche tecniche che le due compagnie stanno sviluppando gomito a gomito.