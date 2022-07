Con l’obiettivo di contribuire alla riduzione delle emissioni di CO2, il colosso dell’e-commerce Amazon ha deciso di introdurre alla sua gamma di veicoli una flotta di e-cargo bike per le consegne nella città di Londra.

Amazon sta andando verso un futuro globale a zero emissioni. Uno dei modi in cui lo stiamo facendo è attraverso la trasformazione delle nostre reti di trasporto. Le nostre nuove e-cargo bike e la crescente flotta di veicoli elettrici ci aiuteranno a effettuare sempre più consegne a emissioni zero, ha commentato John Boumphrey, country manager UK di Amazon.

Nella città londinese di Hackney, Amazon ha deciso di aprire il suo primo hub dedicato alla micromobilità acquistando cargo bike elettriche per gestire il maggior numero di consegne nel totale rispetto dell’ambiente. Non a caso, le cargo bike elettriche sostituiranno i van a combustione, contribuendo a ridurre sia le emissioni di CO2 che il traffico cittadino. L’obiettivo dichiarato sarebbe quello di aggiungere 1 milione di consegne a quelle effettuate grazie ai 1.000 e-van attualmente in uso.

Affrontare la questione delle emissioni nei trasporti è fondamentale se vogliamo raggiungere la neutralità energetica. Siamo davvero lieti di lavorare con Amazon per contribuire ad eliminare i furgoni tradizionali dalle strade e sostituirli con cargo bike elettriche. Ciò contribuirà infatti a ridurre le emissioni e migliorare la qualità dell’aria per i cittadini di Hackney, ma non solo, ha commentato un membro del gabinetto del Consiglio di Hackney per l’ambiente e i trasporti.

La stessa Amazon ha reso noto che nei prossimi mesi aprirà altri “hub” green in tutto il Regno Unito; progetto che permetterà sicuramente di accelerare l’obiettivo prefissato per effettuare il 50% di spedizioni a zero emissioni nel 2030.