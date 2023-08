Fra i dispositivi smart più innovativi di Amazon spicca certamente Echo Auto, l’edizione pensata appositamente per portare le funzionalità a mani libere di Alexa nei veicoli che non hanno un assistente vocale integrato. Si tratta di un dispositivo che è stato completamente rinnovato per offrirvi nuove funzionalità smart, e oggi potete approfittare dell’offerta di Amazon per portarlo a casa con uno sconto del 43%.

Il nuovo Echo Auto costa solitamente 69,99€, ma grazie a questa promozione il prezzo scende a soli 39,99€. Questo innovativo dispositivo è stato creato per Con Echo Auto potrete, quindi, usare la vostra voce per avviare musica, podcast, effettuare chiamate, ottenere notizie, conoscere le previsioni del tempo e molto altro ancora, il tutto senza distogliere lo sguardo dalla strada e senza dover utilizzare le mani.

Naturalmente le meraviglie di Echo Auto non si fermano qui. Questo dispositivo vi permetterà anche di interagire con tutti i dispositivi collegati nella vostra Smart Home, anche quando non sarete in casa. Ciò significa che potrete, ad esempio, impostare il termostato, regolare le luci, monitorare le telecamere di sicurezza e sfruttare tutte le capacità di Alexa, mentre sarete nella vostra auto!

Anche lo stile di Echo Auto ha subito una trasformazione radicale nel design: ora è più sottile ed elegante, e vanta un nuovo supporto adesivo che ne rende il posizionamento nell’abitacolo ancora più facile e preciso. Inoltre, grazie ai cinque microfoni incorporati Alexa riuscirà sempre a distinguere chiaramente la vostra voce e i vostri comandi, anche con la musica alta o il traffico intenso.

Con Echo Auto potrete godervi i servizi di streaming musicale più conosciuti, come Amazon Music, Apple Music e Spotify, ma potrete tranquillamente ascoltare anche le vostre stazioni radio preferite. Avrete anche a disposizione un caricatore rapido per auto a cui collegare il vostro smartphone durante i viaggi, così non avrete mai la batteria scarica.

Con Echo Auto potrete godervi i servizi di streaming musicale più conosciuti, come Amazon Music, Apple Music e Spotify, ma potrete tranquillamente ascoltare anche le vostre stazioni radio preferite. Avrete anche a disposizione un caricatore rapido per auto a cui collegare il vostro smartphone durante i viaggi, così non avrete mai la batteria scarica.

