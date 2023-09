Quando si viaggia in auto, soprattutto se si devono affrontare tragitti lunghi, è fondamentale essere più comodi possibili, oltre che avere la sicurezza di poter risolvere eventuali problemi — ovviamente nei limiti del possibile — senza grosse difficoltà. In entrambi i casi esistono svariati Amazon Finds che possono tornare estremamente utili, motivo per cui abbiamo deciso di raccoglierne 7 in questo articolo.

A questo punto, forse vi starete chiedendo: cosa sono gli Amazon Finds? Ebbene, si tratta di articoli che, come intuibile dal nome, sono disponibili su Amazon, e che si distinguono essere diventati virali sui social, in primis TikTok. Parliamo principalmente di prodotti economici (o comunque meno cari della norma), utili e originali, motivi per i quali sono così tanto apprezzati dagli utenti.

In passato abbiamo dedicato svariati articoli per questi trend, parlando, ad esempio, di gadget perfetti da tenere sopra il comodino. In questo articolo dedicato interamente all’auto, invece, vi potete aspettare di trovare prodotti che vanno dagli aspirapolveri portatili per pulire sedili e abitacolo ai kit per riparare gli pneumatici in caso di necessità.

Ovviamente, il fatto che i prodotti siano disponibili su Amazon rappresenta un ulteriore vantaggio, visto che se siete clienti Prime potrete usufruire della spedizione rapida, e soprattutto gratuita, dei vostri ordini; se invece non siete iscritti al servizio vi consigliamo di prenderlo in considerazione, dato che i primi 30 giorni sono completamente gratis.

Amazon Finds: 7 prodotti da tenere in auto

Hub USB

Quante volte vi è capitato di ritrovarvi a dover caricare più di uno smartphone alla volta mentre fate lunghi viaggi in compagnia del vostro partner o di tutta la famiglia? Ebbene, grazie a questo hub ciò non rappresenterà più un problema, dato che potrete collegare fino a 6 dispositivi contemporaneamente godendo della ricarica rapida delle USB 3.0 e di una porta Type-C. Il collegamento tramite l’accendisigari ne garantisce la compatibilità con qualsiasi tipo di auto, mentre il cavo allungabile fino a 1.5 metri permette anche ai passeggeri posteriori di sfruttarlo comodamente.

Organizer auto

Molto spesso l’automobile può diventare la casa di snack, bibite, giocattoli, riviste e molto altro, che arrivano a rendere la vettura un vero disastro. Grazie a questo comodissimo organizer, però, potrete mettere ordine all’interno della vostra auto, dividendo gli oggetti di cui avete bisogno in due scompartimenti separati. Inoltre, potrete ripiegarlo facilmente quando non vi servirà, rendendolo piatto e occupando così pochissimo spazio. Si tratta anche di un gadget comodo da tenere nel bagagliaio, in modo da tirarlo fuori per inserire prodotti di pulizia e spugne nel momento del bisogno.

Aspirapolvere portatile Xiaomi

Il Mi Vacuum Cleaner Mini è uno degli Amazon Finds che maggiormente ha spopolato nel corso degli ultimi mesi, dato che è utilissimo non solo da tenere in auto, ma in generale all’interno della propria abitazione. Questo aspirapolvere portatile, nonostante le sue dimensioni ridotte (pesa appena 500 grammi), si dimostra incredibilmente potente: il merito è del suo design a doppia ventilazione, che riduce le perdite di energia, garantendo un’aspirazione potente nonostante la sua compattezza. Riuscirete, dunque, a pulire alla perfezione i sedili e ogni angolo della vostra vettura in una sola passata, rendendo l’operazione molto più rapida e semplice rispetto che utilizzare il tubo di un normale aspirapolvere.

Compressore portatile Xiaomi

Rimaniamo in casa Xiaomi con questo utilissimo compressore portatile, adatto non solo per pneumatici di auto di piccole e media dimensioni ma anche a pneumatici per bici, giocattoli e altri oggetti gonfiabili. Nonostante il design ultra compatto, esattamente come l’aspirapolvere, anche in questo caso parliamo di un prodotto estremamente potente, che in 20 secondi gonfierà degli pneumatici da 0 a 150 Psi. Le modalità d’uso sono estremamente facili grazie ai quattro valori unitari (PSI, BAR, KPA, KG / CM²) sono preimpostabili direttamente dall’utente, mentre il display LED rende il gonfiaggio ancora più intuitivo, dandovi indicazioni sulla pressione degli pneumatici e spegnendo il compressore automaticamente una volta raggiunto il valore richiesto. Inoltre, se volete saperne di più, vi suggeriamo di leggere la nostra guida dedicata ai migliori compressori per auto!

Kit riparazione pneumatici

Forare i pneumatici è una delle esperienze, insieme ai danni causati dalla grandine, che più si temono durante i viaggi in auto ma, nello sfortunato caso in cui accada, è meglio avere a disposizione degli strumenti per risolvere il problema nel modo più semplice e veloce possibile. Questo kit per la riparazione dei pneumatici, dunque, vi tornerà estremamente utile, offrendovi una soluzione temporanea affidabile, cosicché possiate raggiungere la vostra destinazione in sicurezza. Avrete a disposizione uno strumento di inserimento a T, uno strumento a spirale a T, un paio di pinze, 20 tasselli e persino un paio di guanti, grazie ai quali potrete riparare gomme tubeless di auto, moto, furgoni e ATV.

Martello 12 in 1

Se utilizzate TikTok avrete sicuramente visto in almeno un video il martello multifunzionale 12 in 1 di BIIB, di cui vi abbiamo parlato spesso anche nel nostro articolo dedicato agli Amazon Finds più popolari del mese. Si tratta di un comodissimo strumento che al suo interno ne racchiude 12, tra cui, oltre a un martello, un tagliaunghie, una pinza, una pinza normale, un tronchesino, un coltello affilato, una sega, un coltello seghettato, una lima, un cacciavite a lama piatta, un cacciavite a croce e una bottiglia apertura e una serratura di sicurezza. Va da sé, dunque, che potrà tornarvi utile in moltissime situazioni, e grazie alle sue dimensioni ridotte potrete tenerlo comodamente nel baule dell’auto in modo da averlo sempre a portata di mano.

Dash Cam

Chiudiamo la lista con una dash cam, che vi tornerà utile sia per motivi di diletto che di necessità. Potrete, infatti, sfruttarla sia per registrare i vostri viaggi e salvarne così i momenti più belli che per riprendere le dinamiche in modo preciso nel caso di incidenti e sinistri. L’obiettivo Sony Exmor IMX 323 SENSOR vi permetterà di registrare video in risoluzione Full HD a 30fps con un angolo grandangolare di 170°, che potrete immagazzinare comodamente in una Micro-SD e vedere quando desiderate. Inoltre, le 6 luci di riempimento LED a infrarossi consentono alla dash cam di funzionare in modo ottimale anche in condizioni di scarsa illuminazione, così da permettervi di riprendere persino di notte. Inoltre, se siete interessati a saperne di più su questo accessorio, vi invitiamo a leggere la nostra guida dedicata alle migliori dash cam sul mercato.

