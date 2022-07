Amazon sta pian piano ampliando la flotta di furgoni elettrici prodotti da Rivian da utilizzare in molte città per le sue consegne. Grazie alla sperimentazione condotta da Rivian si è riusciti, infatti, a perfezionare i veicoli per la produzione di serie e da ieri sono entrati in servizio i primi esemplari della flotta di 100.000 van che saranno consegnati entro il 2030.

Secondo quanto diffuso, i nuovi furgoni elettrici Rivian saranno impiegati per le consegne Amazon in oltre 100 città americane tra cui Chicago, Baltimora, San Diego, Dallas, Kansas City, Nashville, Phoenix, Seattle e St. Louis. Non a caso, Rivian fornirà al grande colosso statunitense furgoni completamente elettrici di varie dimensioni e adeguati alle diverse attività di logistica. Non dimentichiamo che con l’ordine dei veicoli elettrici Rivian Automotive è stato siglato il più grande ordine di veicoli elettrici del settore automobilistico.

E’ un vero attestato di fiducia da parte di Amazon. L’acquisto dei veicoli in anticipo potrebbe essere un segnale per altre aziende che stanno considerando il passaggio della loro flotta all’elettrico, e Rivian potrebbe essere la società alla quale guardare, questo il commento di Sam Abuelsamid, analista presso la Navigant Research di Ann Arbor, riguardo l’ordine effettuato da Amazon.

L’arrivo dei furgoni elettrici nelle principali città americane rappresenta il primo grande passo di un ampio progetto: solamente nel 2021 i mezzi di pre-produzione Rivian hanno aiutato il colosso a consegnare un numero superiore a 430 mila pacchi per quasi 145 mila chilometri percorsi. Non manca la possibilità, da parte di Amazon, di personalizzare i veicoli secondo determinate specifiche come sistemi ADAS avanzati.