Amazon, ordine di 1.000 veicoli a guida autonoma

Il colosso statunitense dell’e-commerce ha effettuato un ordine di ben 1.000 camion a guida autonoma che saranno realizzati dalla startup Plus Autonomous Truck. A pubblicare la notizia è Bloomberg, la stessa che rivela che la società Plus Autonomous Truck avrebbe raggiunto un accordo che consente ad Amazon di comprare fino a 420 milioni di azioni privilegiate a 47 centesimi di dollaro ciascuna. Il colosso fondato da Jeff Bezos avrebbe dunque intenzione di comprare una quota del 20% della società, con un investimento che si attesta intorno ai 200 milioni di dollari.

Non dimentichiamo che Plus è ormai nota per la creazione di sistemi di guida autonoma, e l’accordo con il gigante di Seattle non potrebbe che aiutare la società ad eliminare la necessità di conducenti per la guida dei suoi veicoli. Un accordo che, se portato a termine, si tradurrebbe in un ulteriore passo in avanti verso le scommesse sulla tecnologia dei veicoli autonomi. La società di Jeff Bezos continua infatti la sua corsa agli investimenti in ambito di sostenibilità ambientale e tutela dell’ambiente, ma non mancano le strategie mirate allo sviluppo di tecnologie legate all’automotive.

Non a caso, il colosso dell’e-commerce lo scorso giugno ha ufficializzato l’acquisto della startup americana Zoox. Non si tratta del primo investimento che la società di Jeff Bezos effettua nel mondo della guida autonoma se pensiamo che nel 2019 ha investito 530 milioni di dollari in Aurora.

Nonostante sia Amazon che Plus Autonomous Truck abbiano rifiutato di commentare il rapporto di Bloomberg, la tecnologia messa in campo da Plus Autonomous Truck potrebbe aiutare la grande azienda di commercio statunitense a oltrepassare l’attuale carenza di manodopera. Ribadiamo però che il sistema PlusDrive richiede attualmente che il veicolo abbia alla guida un conducente con licenza, anche se non si esclude che nei prossimi anni la tecnologia possa essere ottimizzata: il CEO di Plus Autonomous Truck, David Liu, ha infatti reso noto che la società ha come obiettivo di vendere un prodotto senza conducente già entro la fine del 2024.