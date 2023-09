Quindici veicoli Tesla sono stati distrutti dall’incendio doloso in una concessionaria automobilistica a Francoforte, in Germania, questa settimana. Rivendicato da un gruppo estremista ambientalista, l’atto vandalico (e criminale) ha probabilmente causato più emissioni di quante ne avrebbero mai potute prevenire con il loro cosiddetto attivismo.

L’atto è avvenuto in occasione della appena conclusa IAA di Monaco, una fiera tedesca dedicata alla mobilità, che aveva inizialmente sede a Francoforte salvo poi spostarsi, negli ultimi due anni proprio a causa delle proteste, a Monaco. Il motivo della protesta? L’estreazione di cobalto e litio nelle comunità indigene, almeno secondo quanto riportato dal comunicato che riportiamo qui di seguito.

Tesla è uno dei nostri nemici più importanti. L’azienda rappresenta come nessun’altra l’ideologia del capitalismo verde e la continua distruzione globale e coloniale. I motori elettrici vengono costantemente presentati come un’alternativa pulita. Questa è una bugia cinica. Come altre aziende, Tesla sfrutta risorse in tutto il mondo. Le materie prime necessarie per le batterie delle auto elettriche, come il litio e il cobalto, vengono estratte in condizioni terribili in America Latina e Africa. Nonostante la grande vernice verde, i combustibili fossili sono necessari per il trasporto e la produzione. Tutto ciò avviene sempre in connessione con l’oppressione delle comunità indigene, la cui resistenza deve essere per noi un segnale ad agire.

Ad aver la peggio 15 Tesla, bruciate direttamente in una concessionaria, per un danno di oltre 500.000 euro e la richiesta di intervento di 40 vigili del fuoco, necessari per domare le fiamme delle auto elettriche colpite. Fiamme che, come sappiamo da un precedente approfondimento, sono tendenzialmente complicate da spegnere sulle elettriche e che richiedono uno specifico e corretto approccio.