Pochi giorni fa Citroen ha annunciato My Ami Buggy, un’edizione limitata della piccola elettrica nata per la città; il nuovo modello si è rivelato un successo immediato, poiché l’intero lotto, di appena 50 unità riservate alla sola Francia, è andato esaurito in 17 minuti e 28 secondi.

I potenziali acquirenti della My Ami Buggy si sono precipitati sul sito web di Citroën il 21 giugno per ottenere la loro copia numerata. Secondo la casa automobilistica, quasi 1.800 persone hanno espresso il loro interesse per l’edizione speciale, ma solo 50 di queste hanno avuto la possibilità di acquisirla. Di solito, riportiamo storie simili per supercar di produzione limitata ultra costose, ma una versione in stile crossover di una elettrica (microcar) compatta si è rivelata altrettanto popolare.

Le differenze tra il My Ami Buggy e Ami normale includono un tetto in tela che può essere arrotolato, portiere con inserti tubolari in metallo e altri piccoli dettagli che la rendono più adatta al “fuoristrada”. All’interno si presenta con accenti giallo brillante e una targhetta numerata. Nessuna differenza per il sistema propulsivo; sotto al cofano è presente un propulsore elettrico da 8 cavalli, 6 kW, abbinato ad una batteria agli ioni di litio da 5,5 kWh che consente un’autonomia di circa 70 km nel ciclo WLTP.

Le consegne dei modelli speciali My Ami Buggy avverranno nella seconda metà di agosto. Sebbene le 50 unità numerate fossero riservate alla Francia, non è da escludere che Citroen decida di sviluppare nuovi lotti per altri paesi; in fin dei conti Citroen Ami è disponibile in nove paesi, e in Europa da aprile 2020 ha totalizzato 21mila esemplari venduti. Citroen Ami non è l’unica della sua specie, anche Opel ha svelato la sua versione conosciuta con il nome di Rocks-e, mentre è possibile che Fiat possa in futuro svelare una Topolino del tutto analoga.

Considerato il forte interesse, non ci stupirebbe trovare Ami Buggy su qualche sito di aste online prossimamente magari ad un prezzo nettamente superiore a quello di listino.