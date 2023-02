Nonostante sia stata coinvolta in uno scontro frontale piuttosto serio, una BMW M3 Touring distrutta è apparsa in vendita in Svizzera per la somma principesca di circa 70mila euro. Nuova, l’auto costa circa 120.000 mila euro, quindi puoi considerarlo un affare a quasi la metà del prezzo o un mezzo scandalo visto che l’auto non è più marciante.

Elencata tramite AutoScout24, l’auto in questione ha percorso solo 2.300 chilometri prima che il proprietario la incidentasse, il che rende la vista ancora più dolorosa da sopportare. L’unica domanda è: si può riparare o serve un vero trapianto?

La M3 Touring è stata svelata nel giugno dello scorso anno con lo stesso sei cilindri in linea S58 biturbo da 3,0 litri che si ottiene in un M3 “normale” e, con una cavalleria simile alla variante Competizione da 510 cavalli e 650 Nm di coppia. Questa potenza viene trasmessa con una trasmissione automatica a otto velocità a tutti e quattro gli angoli, ma il sistema M xDrive AWD e i potenti freni chiaramente non sono stati sufficienti per impedire il sinistro.

Forse il proprietario stava giocando con il sistema di controllo della trazione variabile o semplicemente valutando la velocità con cui poteva guidarlo, ma qualunque sia la causa dell’incidente, sostituire l’auto non sarà facile in quanto la domanda è alle stelle e le componentistiche sono di altissima fattura. Oltre al danno frontale, come si evince dalle immagini, gli airbag saranno da sostituire e non è difficile immaginare che sarà necessario verificare in dima il telaio per sincerarsi che la macchina possa circolare regolarmente senza compromettere la stabilità.

Ricordiamo che M3 Touring è disponibile esclusivamente in Europa a causa delle difficoltà di omologazione riscontrate negli Stati Uniti; decisione che ha preso in contropiede numerosi (49mila) appassionati che la desideravano nel territorio a Stelle e Strisce.