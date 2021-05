Anche il Papa passa all’elettrico: ecco la nuova papamobile

Ora abbiamo finalmente la risposta alla domanda “chi mai acquisterà la nuova Fisker elettrica?” Semplice, il Papa. Fisker è pronto a sviluppare la papamobile più green della storia dopo anni di tradizione con il marchio Mercedes Benz; Henrik Fisker, il numero uno del produttore, ha avuto l’onore di essere ricevuto da Papa Francesco e nell’occasione ha presentato il progetto.

Realizzata unicamente per il Pontefice, la nuova Fisker utilizzerà come base quella del SUV Ocean con qualche modifica per ospitare la classica cupola in vetro destinata al Papa. Poche le informazioni in merito, ma considerata la piattaforma di partenza attendiamo una batteria da oltre 80 kWh capace di garantire un’autonomia media di circa 500 km.

Non solo la vettura sarà green, ma anche gli interni saranno realizzati con materiali sostenibili venendo quindi incontro ai desideri del Papa, sempre molto attento quando si parla di problemi ambientali e cambiamenti climatici. Ad esempio, i tappetini saranno costruiti utilizzando la plastica riciclata che arriva dalle bottiglie raccolte nell’oceano.

Prevista una blindatura necessaria per garantire un elevato standard di sicurezza, anche se a questo proposito al momento non sono stati rivelati dettagli. Fisker, allo stato attuale, non è solo al lavoro sul SUV Ocean ma anche all’ambizioso piano di espansione avviato insieme a Foxconn. Il desiderio del produttore americano è quello di arrivare a produrre un’elettrica estremamente economica, vicina ai 30mila dollari, capace di controbattere alla futura Model 2 di Tesla.

Quando arriverà la papamobile elettrica? Se le voci di corridoio venissero confermare, l’esemplare potrebbe arrivare nella Città del Vaticano nel corso del 2022: non ci rimane che attendere. Con il Papa in elettrico, ci chiediamo quando anche la nostra classe politica rinnoverà il parco auto passando finalmente all’elettrico dando un chiaro esempio a tutta la popolazione. In ogni caso, non è la prima volta che troviamo il Papa vicino ad un tema così caldo; già in passato, durante un suo Viaggio Apostolico in Giappone, aveva ricevuto in omaggio una Toyota Mirai alimentata però ad idrogeno.